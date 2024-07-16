Олегу Золотову одобрили строительство еще двух многоэтажек в Амуре

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Сразу 2 проекта ООО «Завод строительных конструкций №1» прошли экспертизу с положительным результатом. Речь идет о планах строительства двух жилых домов в первом квартале микрорайона «Зеленый сад». В обоих случаях проекты готовила архитектурная мастерская «АМА», в роли экспертной организации выступило ООО «Базис».
Напомним: «ЗСК №1» — одна из компаний известного в Омске строителя Олега Золотова. На сайте компании «Стройбетон» еще в начале 2024 года сообщалось, что готовится документация на строительство первых домов «Зеленого сада», которые будут девятиэтажными.
Микрорайон «Зеленый сад» будет располагаться в Амурском поселке, за гипермаркетами «Лента» и «Леруа Мерлен». Первый квартал будет включать 4 дома.