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Updated Сегодня, 09:46

Компании Олега Золотова разрешили построить еще 2 дома в Амуре

Олегу Золотову одобрили строительство еще двух многоэтажек в Амуре

16 июля 2024, 09:44
Фото: 1MI

Компании Олега Золотова разрешили построить еще 2 дома в Амуре

Новые дома появятся в микрорайоне «Зеленый сад».

Сразу 2 проекта ООО «Завод строительных конструкций №1» прошли экспертизу с положительным результатом. Речь идет о планах строительства двух жилых домов в первом квартале микрорайона «Зеленый сад». В обоих случаях проекты готовила архитектурная мастерская «АМА», в роли экспертной организации выступило ООО «Базис».

Напомним: «ЗСК №1» — одна из компаний известного в Омске строителя Олега Золотова. На сайте компании «Стройбетон» еще в начале 2024 года сообщалось, что готовится документация на строительство первых домов «Зеленого сада», которые будут девятиэтажными.

Микрорайон «Зеленый сад» будет располагаться в Амурском поселке, за гипермаркетами «Лента» и «Леруа Мерлен». Первый квартал будет включать 4 дома.

Госэкспертиза пройдена. Золотов подготовил проект детсада для омского ЖК «Новый Амур»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Экспертиза#Зеленый сад
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