Олегу Золотову одобрили строительство еще двух многоэтажек в Амуре

Напомним: «ЗСК №1» — одна из компаний известного в Омске строителя Олега Золотова. На сайте компании «Стройбетон» еще в начале 2024 года сообщалось, что готовится документация на строительство первых домов «Зеленого сада», которые будут девятиэтажными.