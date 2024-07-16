Исаевич: Малый и средний бизнес в СКФО получил каждый пятый рубль по господдержке

Александр Исаевич подчеркнул, что в прошлом году в СКФО было отмечено ускорение роста числа МСП. Их количество превысило 231 тысячу, что на 10% больше показателя предыдущего года и на 20% — 2020 года. Такая динамика сложилась в том числе благодаря поддержке государства. «Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% по сравнению с данными за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — отметил специалист.