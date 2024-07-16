Исаевич: Малый и средний бизнес в СКФО получил каждый пятый рубль по господдержке

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:54
Поддержка от государства стала стимулом для развития МСП во всех сферах. Среди них гостиничный бизнес лидирует по темпам роста, пишет regnum.ru.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в течение трех последних лет количество малых и средних предприятий в этой сфере выросло в два раза. Во время Кавказского инвестиционного форума эксперт особо отметил туристический сектор, а именно гостиничную сферу: в минувшем году господдержка дала возможность компаниям, специализирующимся на гостиничном бизнесе, получить почти вдвое больше кредитов совокупным объемом свыше 1,5 млрд рублей. Одновременно доля инвестиционных кредитов в господдержке достигла почти 80%, а каждый второй такой кредит поддержала Корпорация МСП.
Согласно заявлению главы Корпорации МСП, сейчас Северо-Кавказский федеральный округ является лидером по проникновению господдержки, на которую приходится примерно 18% всего объема кредитования против 16% в 2022 году.
Александр Исаевич подчеркнул, что в прошлом году в СКФО было отмечено ускорение роста числа МСП. Их количество превысило 231 тысячу, что на 10% больше показателя предыдущего года и на 20% — 2020 года. Такая динамика сложилась в том числе благодаря поддержке государства. «Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% по сравнению с данными за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — отметил специалист.
Он рассказал, что поддержка малого и среднего бизнеса Северного Кавказа включена в число главных векторов деятельности Корпорации МСП. По утверждению эксперта, ключевая задача заключается в таргетированной помощи компаниям сектора малого и среднего бизнеса СКФО с поддержкой приоритетных для государства направлений.
Необходимо отметить, что отечественные МСП обеспечиваются государственной поддержкой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является президент России Владимир Путин.