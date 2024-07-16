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Исаевич: Малый и средний бизнес в СКФО получил каждый пятый рубль по господдержке

Исаевич: Малый и средний бизнес в СКФО получил каждый пятый рубль по господдержке

16 июля 2024, 09:54
Фото: 1MI
Компании малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа получили каждый пятый рубль благодаря господдержке, общий объем которой в 2023 году составил 43,3 млрд рублей.

Поддержка от государства стала стимулом для развития МСП во всех сферах. Среди них гостиничный бизнес лидирует по темпам роста, пишет regnum.ru.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в течение трех последних лет количество малых и средних предприятий в этой сфере выросло в два раза. Во время Кавказского инвестиционного форума эксперт особо отметил туристический сектор, а именно гостиничную сферу: в минувшем году господдержка дала возможность компаниям, специализирующимся на гостиничном бизнесе, получить почти вдвое больше кредитов совокупным объемом свыше 1,5 млрд рублей. Одновременно доля инвестиционных кредитов в господдержке достигла почти 80%, а каждый второй такой кредит поддержала Корпорация МСП.

Согласно заявлению главы Корпорации МСП, сейчас Северо-Кавказский федеральный округ является лидером по проникновению господдержки, на которую приходится примерно 18% всего объема кредитования против 16% в 2022 году.

Александр Исаевич подчеркнул, что в прошлом году в СКФО было отмечено ускорение роста числа МСП. Их количество превысило 231 тысячу, что на 10% больше показателя предыдущего года и на 20% — 2020 года. Такая динамика сложилась в том числе благодаря поддержке государства. «Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% по сравнению с данными за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — отметил специалист.

Он рассказал, что поддержка малого и среднего бизнеса Северного Кавказа включена в число главных векторов деятельности Корпорации МСП. По утверждению эксперта, ключевая задача заключается в таргетированной помощи компаниям сектора малого и среднего бизнеса СКФО с поддержкой приоритетных для государства направлений.

Необходимо отметить, что отечественные МСП обеспечиваются государственной поддержкой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является президент России Владимир Путин.

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