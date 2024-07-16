Большой брат наблюдает за тобой. На систему наблюдения за Омском потратят 30 млн

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Омской области ищут подрядчика, который займется техподдержкой аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На эти цели готовы выделить до 30,6 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 26 июля.
Срок выполнения работ: с 12 августа по 13 декабря. Работа по технической поддержке предполагает несколько этапов.
«Безопасный город» занимается сбором информации, в том числе с видеокамер, установленных в Омске. Система следит за общественными местами, соблюдением правил дорожного движения, выявляет нештатные ситуации, происшествия, подозрительные предметы, реагирует на чрезвычайные ситуации техногенного характера.