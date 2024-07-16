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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Иллюстрация

Большой брат наблюдает за тобой. На систему наблюдения за Омском потратят 30 млн

16 июля 2024, 09:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на техподдержку системы наблюдения за городом потратят 30 млн

Подрядчику предстоит в течение четырех месяцев провести работы в системе «Безопасный город».

В Омской области ищут подрядчика, который займется техподдержкой аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На эти цели готовы выделить до 30,6 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 26 июля.

Срок выполнения работ: с 12 августа по 13 декабря. Работа по технической поддержке предполагает несколько этапов.

«Безопасный город» занимается сбором информации, в том числе с видеокамер, установленных в Омске. Система следит за общественными местами, соблюдением правил дорожного движения, выявляет нештатные ситуации, происшествия, подозрительные предметы, реагирует на чрезвычайные ситуации техногенного характера.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Омская область#Подрядчик#Безопасный город#Дорожное движение#Чрезвычайные ситуации#Видеокамеры
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