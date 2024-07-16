157 проектов. В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров»

На протяжении 8 месяцев участники знакомились с практиками муниципалитетов и готовили свои проекты. В результате обучения 157 выпускных проектов направлены на оптимизацию процессов муниципального управления в таких сферах, как ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка, обращение с ТКО и уборка мусора, работа с детьми и молодежью и других.