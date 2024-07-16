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В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров»

157 проектов. В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров»

16 июля 2024, 11:46
Фото: ВШГУ Президентской академии

В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров»

Программа «Школа мэров» проходила на базе ВШГУ Президентской академии и длилась восемь месяцев, результатом обучения стали 157 проектов, направленных на повышение качества жизни граждан.

В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров», разработанной по поручению Владимира Путина. Обучение по программе длилось восемь месяцев и проходило на базе ВШГУ Президентской академии. Результатом работы стали 157 проектов, которые направлены на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах и повышение качества жизни граждан.

«Проекты, которые мы сегодня рассмотрели на итоговых презентациях, имеют прикладную ценность и могут стать эффективным инструментом повышения качества жизни наших граждан в конкретных муниципалитетах. „Школа мэров“ будет продолжена. Следующий поток стартует уже этой осенью», — сообщил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Перед началом обучения 561 кандидат прошел многоступенчатый отбор, в ходе него оценивался управленческий стаж потенциального участника, работа на территории муниципального образования. Кроме того, все кандидаты проходили личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческого потенциала. В результате был зачислен 161 слушатель.

«Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно акцентировал внимание на важности и ценности труда муниципальных служащих. „Школа мэров“ для нашей команды уникальна, я хочу поблагодарить участников и за их труд, и за то, насколько качественно они проработали индивидуальные проекты», — рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Обучающие модули проходили в 10 регионах-партнерах: Москве, Сахалинской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Тульской и Московской областях, а также Ставропольском крае, Республике Татарстан и Республике Башкортостан. Основной упор делался на практическую часть.

На протяжении 8 месяцев участники знакомились с практиками муниципалитетов и готовили свои проекты. В результате обучения 157 выпускных проектов направлены на оптимизацию процессов муниципального управления в таких сферах, как ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка, обращение с ТКО и уборка мусора, работа с детьми и молодежью и других.

Отмечается, что за время обучения участники «Школы мэров» неоднократно избирались на руководящие посты. Новые назначения получили 19 слушателей программы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мэр#Новости#Мэр города#Муниципалитет#Муниципалитеты#Школа мэров
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