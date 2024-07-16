100 тысяч сверху: омским депутатам предложили одобрить новую выплату для военных

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В Омском городском Совете завтра, 17 июля, пройдет очередное пленарное заседание (последнее в летней сессии). Накануне этого события в повестку включили два вопроса, которые касаются выплат для омичей, решивших заключить контракт на военную службу.
Депутатам предложат внести новую выплату — 100 тысяч рублей на человека. Получить эти деньги сможет любой гражданин России или другой страны либо не имеющий гражданства, который после 1 августа 2024 года заключит в Омске контракт как минимум на год.
— При этом указанная единовременная денежная выплата не будет предоставляться заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы с реальным отбыванием наказания, — уточняется в пояснительной записке.
Отдельно депутаты обсудят дополнительные бюджетные ассигнования на данную выплату в 2024 году. Предполагается выделить на это 50 млн рублей — по 10 млн в каждом городском округе. Таким образом, авторы инициативы рассчитывают на то, что до конца года контракт в Омске заключат 500 человек.
Неделю назад Город55 писал о том, что единовременная региональная выплата для контрактников и мобилизованных увеличилась с 250 до 305 тысяч рублей.