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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

Омским депутатам предложили одобрить новую выплату для желающих пойти служить

100 тысяч сверху: омским депутатам предложили одобрить новую выплату для военных

16 июля 2024, 10:40
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили одобрить новую выплату для желающих пойти служить

Всего на эти цели выделяют 50 млн рублей.

В Омском городском Совете завтра, 17 июля, пройдет очередное пленарное заседание (последнее в летней сессии). Накануне этого события в повестку включили два вопроса, которые касаются выплат для омичей, решивших заключить контракт на военную службу.

Депутатам предложат внести новую выплату — 100 тысяч рублей на человека. Получить эти деньги сможет любой гражданин России или другой страны либо не имеющий гражданства, который после 1 августа 2024 года заключит в Омске контракт как минимум на год.

— При этом указанная единовременная денежная выплата не будет предоставляться заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы с реальным отбыванием наказания, — уточняется в пояснительной записке.

Отдельно депутаты обсудят дополнительные бюджетные ассигнования на данную выплату в 2024 году. Предполагается выделить на это 50 млн рублей — по 10 млн в каждом городском округе. Таким образом, авторы инициативы рассчитывают на то, что до конца года контракт в Омске заключат 500 человек.

Неделю назад Город55 писал о том, что единовременная региональная выплата для контрактников и мобилизованных увеличилась с 250 до 305 тысяч рублей.

Хоценко рассказал об увеличении единовременных выплат для омских военных до 305 тысяч
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#Николай Эйхвальд#Омск#Выплаты#Новости#Горсовет
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