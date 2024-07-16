100 тысяч сверху: омским депутатам предложили одобрить новую выплату для военных

Отдельно депутаты обсудят дополнительные бюджетные ассигнования на данную выплату в 2024 году. Предполагается выделить на это 50 млн рублей — по 10 млн в каждом городском округе. Таким образом, авторы инициативы рассчитывают на то, что до конца года контракт в Омске заключат 500 человек.