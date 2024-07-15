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Забытое троллейбусное депо, закрытие спортивной секции и НЛО. Омск сегодня

15 июля 2024, 14:54
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Ремонт троллейбусного депо на Ватутина передвинули на конец 2025 года

В Омске продолжается подготовка к реконструкции здания троллейбусного депо, расположенного на улице Ватутина. Изначально работы должны были завершиться до конца 2023 года, но сроки пришлось передвинуть из-за отрицательного заключения госэкспертизы. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы и только после них появится график строительно-монтажных работ. Сроки реконструкции объекта продлены до 2025 года.

Сроки ремонта троллейбусного депо в Омске передвинули еще на год
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Новость №2. В Омске здание спортивной секции «Муай-тай» отдали предпринимателю

На улице Блюхера в Нефтяниках прекратил работу спортивный клуб «Муай-тай», по словам местных жителей, тренера склоняли покинуть помещение либо платить повышенную аренду. В администрации города же сообщили, что между департаментом имущественных отношений и «Муай тай» действовал льготный договор, который завершился 26 апреля этого года. Новым съемщиком помещения стал предприниматель Вадим Зайцев, учредитель ООО «Фуд Сити».

«Все сопьются». В омских Нефтяниках здание спортивной секции отдали предпринимателю
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Новость №3. В небе над городом омичи заметили неопознанный летающий объект

Читатели Города55 засняли в ночном небе странный светящийся объект и предположили, что увидели НЛО. Он появился над Левобережьем в ночь на 15 июля. Директор Омского планетария Владимир Крупко объяснил, что свечение, попавшее на камеры, исходило от звезды.

В небе над Омском засняли НЛО
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