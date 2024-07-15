Забытое троллейбусное депо, закрытие спортивной секции и НЛО. Омск сегодня

В Омске продолжается подготовка к реконструкции здания троллейбусного депо, расположенного на улице Ватутина. Изначально работы должны были завершиться до конца 2023 года, но сроки пришлось передвинуть из-за отрицательного заключения госэкспертизы. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы и только после них появится график строительно-монтажных работ. Сроки реконструкции объекта продлены до 2025 года.