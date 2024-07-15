В Омске и Новосибирске поймали пособников международной террористической организации

Оказалось, что двое выходцев из стран ЦАР, проживавшие в Омске и Новосибирске, вступили в преступный сговор. Они связались с эмиссаром террористической группировки «Катиба Таухид Валь-Джихад» (запрещена в России), который находился в международном розыске. После этого они начали собирать деньги, чтобы приобрести оружие для боевиков.