В Омске и Новосибирске поймали пособников международной террористической организации

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 08:41
В Омске задержали человека, который помогал международной террористической организации. Эту информацию сообщили в УФСБ России по Омской области.
Оказалось, что двое выходцев из стран ЦАР, проживавшие в Омске и Новосибирске, вступили в преступный сговор. Они связались с эмиссаром террористической группировки «Катиба Таухид Валь-Джихад» (запрещена в России), который находился в международном розыске. После этого они начали собирать деньги, чтобы приобрести оружие для боевиков.
Кроме того, задержанные изучали способы изготовления самодельных взрывных устройств и минно-взрывное дело. Они планировали выехать из России и присоединиться к террористическим группировкам.
В результате совместной работы УФСБ России по Омской и Новосибирской областям задержаны оба подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее Город55 рассказывал о задержании 22-летнего омича, который был членом группировки «Легион „Свобода России“ — террористической организации, запрещенной в РФ. В мае прошлого года он совершил поджог железнодорожного шкафа на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги.