gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

задержание

В Омске и Новосибирске поймали пособников международной террористической организации

15 июля 2024, 07:47
Фото: УФСБ России по Омской области
задержание
Проживавший в Омске пособник взят под стражу по решению суда.

В Омске задержали человека, который помогал международной террористической организации. Эту информацию сообщили в УФСБ России по Омской области.

задержаниезадержание
задержаниезадержание
задержаниезадержание
задержаниезадержание
задержаниезадержание
задержание
Фото: УФСБ России по Омской области

Оказалось, что двое выходцев из стран ЦАР, проживавшие в Омске и Новосибирске, вступили в преступный сговор. Они связались с эмиссаром террористической группировки «Катиба Таухид Валь-Джихад» (запрещена в России), который находился в международном розыске. После этого они начали собирать деньги, чтобы приобрести оружие для боевиков.

Кроме того, задержанные изучали способы изготовления самодельных взрывных устройств и минно-взрывное дело. Они планировали выехать из России и присоединиться к террористическим группировкам.

задержание
Видео: УФСБ России по Омской области

В результате совместной работы УФСБ России по Омской и Новосибирской областям задержаны оба подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее Город55 рассказывал о задержании 22-летнего омича, который был членом группировки «Легион „Свобода России“ — террористической организации, запрещенной в РФ. В мае прошлого года он совершил поджог железнодорожного шкафа на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги.

Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодого омича отправили в СИЗО за попытку примкнуть к террористам и ВСУВместо Германии — в тюрьму. Омич не смог оспорить приговор по делу о госизмене
#Общество#Происшествия#Видео#Оружие#Интернет#Омск#Омская область#Задержание#Уголовное дело#ФСБ#Новости#Терроризм
Подпишитесь
Сроки ремонта троллейбусного депо в Омске передвинули еще на год
Сегодня, 04:44
Еще 14 исков. «Омск РТС» выплатит омичам компенсацию за отсутствие отопления зимой
Сегодня, 06:08
В небе над Омском засняли НЛО
Сегодня, 09:16
Решение о судьбе главы Полтавского района примут после его выхода с больничного
Сегодня, 06:39
Новые озера. В Омске затопило парк 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 08:01
84 место. Омск попал в конец рейтинга российских городов по объему введенного жилья
Сегодня, 04:11