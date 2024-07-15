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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В небе над Омском засняли НЛО

В небе над Омском засняли НЛО

15 июля 2024, 09:16
Астроном рассказал, что это может быть.

Читатели Города55 засняли в ночном небе странный светящийся объект. Он появился над Левобережьем в ночь на 15 июля.

«Наблюдалось в районе звезды Капелла на северо-востоке от „ковша“ Большой Медведицы. Мерцало разными цветами с искорками, как будто НЛО», — рассказал омич Евгений и поделился кадрами с неопознанным леающим объектом.
Видео: gorod55.ru

Чтобы внести ясность, Город55 обратился за комментарием к директору Омского планетария Владимиру Крупко. Оказалось, что объект вполне опознанный.

«Это звезда. Хорошо видно по мерцанию. Трудно сказать какая, нет ориентиров», — сообщил астроном.

Прошлой весной омичи заметили в небе две яркие точки. Оказалось, что это планеты Венера и Юпитер.

Две необычные яркие точки разглядели в небе над Омском. Что это
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#Евгений Игишев#Наука#Видео#Омск#НЛО#Астрономия#Наблюдения#Звезды
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