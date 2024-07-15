В небе над Омском засняли НЛО

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Читатели Города55 засняли в ночном небе странный светящийся объект. Он появился над Левобережьем в ночь на 15 июля.
«Наблюдалось в районе звезды Капелла на северо-востоке от „ковша“ Большой Медведицы. Мерцало разными цветами с искорками, как будто НЛО», — рассказал омич Евгений и поделился кадрами с неопознанным леающим объектом.
Чтобы внести ясность, Город55 обратился за комментарием к директору Омского планетария Владимиру Крупко. Оказалось, что объект вполне опознанный.
«Это звезда. Хорошо видно по мерцанию. Трудно сказать какая, нет ориентиров», — сообщил астроном.
Прошлой весной омичи заметили в небе две яркие точки. Оказалось, что это планеты Венера и Юпитер.