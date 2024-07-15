Топ-5 рабочих специальностей в Тюменской области

Наиболее высокооплачиваемыми специальностями стали врачи (100 тысяч рублей), хирург, руководитель отдела, программист, технолог (80-90 тысяч рублей). Также к высокооплачиваемым принадлежат педиатр, инженер-программист, инженер-технолог, начальник отдела и хирург (85-90 тысяч рублей). Наименее популярные профессии — юрист (0,8), бухгалтер (1,7), экономист (0,9) с максимальной зарплатой от 60 до 81 тысячи рублей.