Топ-5 рабочих специальностей в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Так, у водителя троллейбуса коэффициент спроса составил 310. Кроме того, в списке пяти лучших также значатся монтажник-электрик (188), проверяющий вагоны (116,7), сборщик металлоконструкций (97,3) и перевозчик (82), пишет ИА «УралПолит.ru».
Среди служащих самыми востребованными профессиями оказались врачи (524). Также в этот список вошли электронный инженер (64), проектировщик (53), учитель русского языка и литературы (51) и хирург (48).
Наиболее высокооплачиваемыми специальностями стали врачи (100 тысяч рублей), хирург, руководитель отдела, программист, технолог (80-90 тысяч рублей). Также к высокооплачиваемым принадлежат педиатр, инженер-программист, инженер-технолог, начальник отдела и хирург (85-90 тысяч рублей). Наименее популярные профессии — юрист (0,8), бухгалтер (1,7), экономист (0,9) с максимальной зарплатой от 60 до 81 тысячи рублей.