Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» вышли в финал «100 лучших товаров России»

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Два вида моторных масел, трансмиссионное масло и многофункциональная смазка удостоены высокой оценки экспертов в 2024 году — они вышли в финал федерального конкурса, в котором будут соревноваться ведущие компании России.
Жюри оценивало товары по критериям качества, экологичности, безопасности и энергоэффективности. Также учитывались отзывы непосредственных потребителей продукции.
Все четыре продукта-победителя выпускают на флагманской производственной площадке «Газпромнефть-СМ» — Омском заводе смазочных материалов.
Российский рынок смазочных материалов отличается высокой конкуренцией, поэтому признание со стороны экспертного сообщества и потребителей для нас особенно ценно. Инновационность, гибкость и клиентоориентированность — ключевые принципы нашей работы, позволяющие создавать масла, смазки и сервисы мирового уровня, — подчеркнул Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Как отметил Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области, смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» востребованы на рынке и по праву считаются одними из самых надежных и высокотехнологичных, а их качество ежегодно отмечается на федеральном уровне. «ОЗСМ осуществляет полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции. Это одно из наиболее современных предприятий отрасли, выпускающее масла и смазки для всех ключевых отраслей экономики».