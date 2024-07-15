Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» вышли в финал «100 лучших товаров России»

Как отметил Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области, смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» востребованы на рынке и по праву считаются одними из самых надежных и высокотехнологичных, а их качество ежегодно отмечается на федеральном уровне. «ОЗСМ осуществляет полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции. Это одно из наиболее современных предприятий отрасли, выпускающее масла и смазки для всех ключевых отраслей экономики».