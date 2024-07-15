Решение о судьбе главы Полтавского района примут после его выхода с больничного

Ситуация вокруг главы Полтавского района Александра Милашенко остается неопределенной. Как уже писал Город55, чиновник, выехавший за рулем своего автомобиля на встречку, врезавшийся в фургон и затем оставивший место аварии, был лишен судом водительских прав на год. ДТП произошло еще 25 мая, но в течение всего этого времени Милашенко остается на больничном (и в суд он тоже не пришел).