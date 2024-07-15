Решение о судьбе главы Полтавского района примут после его выхода с больничного

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Ситуация вокруг главы Полтавского района Александра Милашенко остается неопределенной. Как уже писал Город55, чиновник, выехавший за рулем своего автомобиля на встречку, врезавшийся в фургон и затем оставивший место аварии, был лишен судом водительских прав на год. ДТП произошло еще 25 мая, но в течение всего этого времени Милашенко остается на больничном (и в суд он тоже не пришел).
Сегодня, 15 июля, мы позвонили в администрацию Полтавского района, чтобы узнать, не вышел ли, наконец, Милашенко на работу, но никакого содержательного ответа не получили.
— Мы ничего не комментируем, — повторяла женщина в приемной в ответ на все уточняющие вопросы.
Ситуацию прокомментировали в областном правительстве.
— На данный момент Александр Васильевич Милашенко находится на больничном, — рассказала пресс-секретарь губернатора Виталия Хоценко Мина Ахвердиева. — Все решения будут приниматься после того, как глава района выйдет с больничного.
Напомним: Александр Милашенко руководит Полтавским районом с 2008 года, в последний раз он был переизбран на этот пост местными депутатами в 2023 году. После ДТП с участием чиновника местные жители пытались организовать митинг, но местная администрация его запретила, сославшись на коронавирус.