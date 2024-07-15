Пейте кипяток. Омичей в 30-градусную жару оставили без холодной воды

В многоэтажках № 27, 27/1 и 27/2 отсутствует холодная вода уже вторые сутки. Из-под крана ХВС течет кипяток, пожаловались омичи. Известно, что сотрудники «ОмскВодоканала» проводят ремонтные работы с 8 июля на водопроводе Д-1200мм. Они продлятся вплоть до 16 августа.