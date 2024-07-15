«Опять нечем дышать». Омичи снова пожаловались на невыносимый запах в городе

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
В минувшие выходные в городских пабликах активно обсуждали снова появившийся осадок на авто. В субботу рано утром жители Амурского поселка заметили на своих машинах осадок, который представлял собой серо-белый порошок с синеватым оттенком.
«И снова Омск. И снова травят. Осадок на машине в виде серо-белого порошка с оттенком синего», — пишет автор поста.
Накануне вечером жители Левобережья столкнулись с неприятным запахом, от которого у них разболелась голова и стало першить в горле.
«Невыносимый запах, травят нас, разболелась голова, першит в горле. Когда это прекратится? Почему администрация позволяет делать ужасные выбросы?» — задаются вопросом омичи.
Также горожане жалуются, что из-за запаха они не могут насладиться вечерней прогулкой в выходные и даже не могут открыть окно в жару.
«На Левобережье опять нечем дышать. Когда уже прекратятся „химические“ выбросы по выходным? Ни прогуляться вечером нельзя, ни окно открыть в такую жару», — пишет омичка.
Ранее Город55 рассказывал, что прокуратура организовала проверки на омских предприятиях, деятельность которых может оказывать влияние на экологическую ситуацию. В общей сложности было выявлено 17 нарушений законодательства.