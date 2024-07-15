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Posted Сегодня, 02:57

Published Сегодня, 02:57

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

иллюстрация

«Опять нечем дышать». Омичи снова пожаловались на невыносимый запах в городе

15 июля 2024, 02:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи из разных округов пожаловались на невыносимый запах неизвестной химии

Омичи сообщили о неприятных запахах в городе. На данный момент нет информации о возможных выбросах. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) не объявлялся.

В минувшие выходные в городских пабликах активно обсуждали снова появившийся осадок на авто. В субботу рано утром жители Амурского поселка заметили на своих машинах осадок, который представлял собой серо-белый порошок с синеватым оттенком.

«И снова Омск. И снова травят. Осадок на машине в виде серо-белого порошка с оттенком синего», — пишет автор поста.
осадок на машинеосадок на машине
осадок на машине
Фото: Паблик «Инцидент Омск»

Накануне вечером жители Левобережья столкнулись с неприятным запахом, от которого у них разболелась голова и стало першить в горле.

«Невыносимый запах, травят нас, разболелась голова, першит в горле. Когда это прекратится? Почему администрация позволяет делать ужасные выбросы?» — задаются вопросом омичи.

Также горожане жалуются, что из-за запаха они не могут насладиться вечерней прогулкой в выходные и даже не могут открыть окно в жару.

«На Левобережье опять нечем дышать. Когда уже прекратятся „химические“ выбросы по выходным? Ни прогуляться вечером нельзя, ни окно открыть в такую жару», — пишет омичка.

Ранее Город55 рассказывал, что прокуратура организовала проверки на омских предприятиях, деятельность которых может оказывать влияние на экологическую ситуацию. В общей сложности было выявлено 17 нарушений законодательства.

Предсказуемо. Сразу несколько предприятий травили омичей в период НМУ
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