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Posted 15 июля, 10:39

Published 15 июля, 10:39

Modified 17 июля, 13:53

Updated 17 июля, 13:53

иллюстрация

Нужна помощь. Дочери омской журналистки всучили больше 300 тысяч чужих долгов

15 июля 2024, 10:39
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Дочери омской журналистки всучили больше 300 тысяч чужих долгов

Женщина начала получать уведомления о задолженностях жителей других регионов.

Стало известно о проблемах омской журналистки Марии Гавриленко. Она обратилась с видеообращением в правоохранительные органы. Непростая ситуация возникла при регистрации ее ребенка на платформе «Дневник.ру».

Для оформления первоклассницы на сервисе нужно было внести данные девочки в аккаунт Марии на Госуслугах. Практически сразу женщине начали приходить уведомления о задолженностях по исполнительным производствам из разных регионов страны.

Так, за два дня накопилось 34 долга на сумму больше 700 тыс рублей. Эти задолженности имеют другие люди, в том числе мигранты. Их начисляют через СНИЛС девочки. В омском УФССП сообщили, что помочь женщине не могут, поскольку оформлением этих долгов занимаются приставы из других регионов.

Журналистка выяснила, что никаких сбоев в системе Госуслуг и «Дневника.ру» не было. При этом в базе данных исполнительных производств ведомства нет информации о Марии и ее дочери. У омички получилось снять исполнительные производства с ребенка, но новые уведомления о задолженностях приходят все равно.

На данный момент восьмилетняя девочка имеет долгов на сумму больше 362 тыс рублей. Мария беспокоится, что ее счета арестуют в любой момент. К слову, подобные эксцессы происходили и в другое время с журналисткой. Так, приставы Октябрьского округа добивались от нее погасить долг за коммунальные услуги чужих квартир. Был даже арест счетов.

Женщина записала видеообращение и опубликовала на своей личной странице.

Добавим, что представители образовательной платформы «Дневник.ру» утверждают, что проблема не связана с работой сервиса.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Россия#Дети#Журналист#Новости#Задолженность#Приставы
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