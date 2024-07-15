Нужна помощь. Дочери омской журналистки всучили больше 300 тысяч чужих долгов

Posted 15 июля, 10:39
Published 15 июля, 10:39
Modified 17 июля, 13:53
Updated 17 июля, 13:53
Стало известно о проблемах омской журналистки Марии Гавриленко. Она обратилась с видеообращением в правоохранительные органы. Непростая ситуация возникла при регистрации ее ребенка на платформе «Дневник.ру».
Для оформления первоклассницы на сервисе нужно было внести данные девочки в аккаунт Марии на Госуслугах. Практически сразу женщине начали приходить уведомления о задолженностях по исполнительным производствам из разных регионов страны.
Так, за два дня накопилось 34 долга на сумму больше 700 тыс рублей. Эти задолженности имеют другие люди, в том числе мигранты. Их начисляют через СНИЛС девочки. В омском УФССП сообщили, что помочь женщине не могут, поскольку оформлением этих долгов занимаются приставы из других регионов.
Журналистка выяснила, что никаких сбоев в системе Госуслуг и «Дневника.ру» не было. При этом в базе данных исполнительных производств ведомства нет информации о Марии и ее дочери. У омички получилось снять исполнительные производства с ребенка, но новые уведомления о задолженностях приходят все равно.
На данный момент восьмилетняя девочка имеет долгов на сумму больше 362 тыс рублей. Мария беспокоится, что ее счета арестуют в любой момент. К слову, подобные эксцессы происходили и в другое время с журналисткой. Так, приставы Октябрьского округа добивались от нее погасить долг за коммунальные услуги чужих квартир. Был даже арест счетов.
Женщина записала видеообращение и опубликовала на своей личной странице.
Добавим, что представители образовательной платформы «Дневник.ру» утверждают, что проблема не связана с работой сервиса.