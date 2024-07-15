Можно больше. В Омскстате назвали среднюю зарплату учителей и врачей в 2024 году

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Омскстате проанализировали, какие зарплаты получают работники социальной сферы и науки в регионе. Они взяли данные с января по март этого года.
Как свидетельствуют данные аналитиков, средняя зарплата преподавателей в вузах за это время составила 86,8 тыс рублей, а в училищах и колледжах — 43,5 тыс рублей. В то же время педагоги в кружках и секциях зарабатывали 41,1 тыс рублей ежемесячно.
Средний заработок учителей в школах в первом квартале 2024 года был на уровне 43,2 тыс рублей. А воспитатели в детских садах получали 38,2 тыс рублей.
Зарплата врачей в начале года равнялась 82,7 тыс рублей, медсестер и фармацевтов — 42,6 тыс рублей. Младший медицинский персонал зарабатывал 41,9 тыс рублей. Ежемесячное вознаграждение соцработников составляло 40,8 тыс рублей, работников учреждений культуры — 41,8 тыс рублей.
Научные сотрудники в течение первых трех месяцев 2024 года получали по 66,1 тыс рублей. К слову, в этот же период 2023 года им платили 87 тыс рублей.