Можно больше. В Омскстате назвали среднюю зарплату учителей и врачей в 2024 году

Как свидетельствуют данные аналитиков, средняя зарплата преподавателей в вузах за это время составила 86,8 тыс рублей, а в училищах и колледжах — 43,5 тыс рублей. В то же время педагоги в кружках и секциях зарабатывали 41,1 тыс рублей ежемесячно.