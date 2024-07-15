Готов на треть. Омичам рассказали, как идет реконструкция бульвара Архитекторов

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Реконструкция бульвара Архитекторов в Омске на сегодняшний день завершена на 30%. Об этом 15 июля сообщил заместитель директора департамента строительства администрации города Михаил Сизов. В настоящее время для работ закрыли еще один участок дороги возле торгового центра «Мега» на пересечении с улицей Волгоградской.
«Проект значимый и крупный. Реализуется в рамках инфраструктурных кредитов. До конца года нам необходимо этот объект реализовать. Также необходимо учитывать капризное и короткое сибирское лето. Этапы перекрытия бульвара подбирали с учетом освобождения фронта работ. Здесь на дороге много инженерных сетей. Ранее мы информировали жителей о сроках перекрытия. Это неизбежно и необходимо. По итогу жители получат полноценный бульвар, который значительно улучшит транспортную доступность», — заявил Михаил Сизов.
Отметим, что готовность зависит от участка. Так, например, на отрезке от улицы Волгоградкой до конца трассы почти закончено фрезерование асфальтобетонного покрытия. Рабочие разбирают дорогу и готовят грунт.
На участке между улицами 70 лет Октября и Волгоградская монтируют ливневую канализацию, устанавливают бордюры, возводят слой основания и два слоя дорожного полотна.
На участке, ведущем к улице Крупской, демонтировали пешеходные ограждения. Сейчас там также идет разбор полотна и устройство «ливневки».
Для движения транспорта предусмотрены объезды. Бетонные блоки на дорогах установлены согласно схемам, в которые вносит свои коррективы департамент транспорта, исходя из ситуации на магистралях. Работы на бульваре Архитекторов ведутся на всем 4-километровом участке.
«На данный момент открыт перекресток улиц 70 лет Октября и Степанца. На очереди открытие перекрестков с улицами Ватутина и Волгоградской. Ключевая дата — начало учебного сезона, когда движение транспорта значительно увеличивается. Нами прорабатывается возможность открытия этих перекрестков раньше», — рассказал замдиректора департамента строительства.
Напомним, перекресток бульвара Архитекторов и улиц 70 лет Октября и Степанца открыли 1 июля. Ранее Город55 публиковал схему движения общественного транспорта на участке.
Сейчас в районе перекрестка с Волгоградской дорожники работают с основанием полотна. Дорогу разберут полностью из-за повышенного пучинообразования, рассказал первый заместитель директора компании-подрядчика «СтройТраст» Игорь Шестаков. Он сообщил о работе на проблемных участках.
«Реконструкция старой дороги достаточно глубинная. Здесь сети, родники, нестандартные бетонные конструкции. На сроках отражается минимально. Зависит также от ресурсоснабжающих организаций. Техника есть. Как только освобождаются участки, то заходим. Работаем достаточно быстро», — поделился Игорь Шестаков.
Подрядчик отметил, что на всем бульваре Архитекторов сейчас работают 50 единиц техники и 79 человек.
«Мы оцениваем сроки работ, как задачу, которую необходимо выполнить. У нас нет затруднений с техникой, материалами», — сообщил Игорь Шестаков.
От местных жителей поступают жалобы на грохот техники по ночам из-за реконструкции бульвара. Михаил Сизов сообщил, что ночью дорожники стараются проводить работы с минимальным шумовым воздействием.
«Чтобы успеть, приходится вести работу круглые сутки. Учли нюансы, чтобы техника под окнами жилых домов лишний раз не каталась, по графику работ. Банальный пример — чтобы не хлопали бортами кузовов. Отмечу, что мы, как заказчик, работу оплачиваем одинаково, независимо днем она производится или ночью», — объяснил Михаил Сизов.
Подрядчик Игорь Шестаков рассказал, что без ночных работ не обойтись. Дорожникам необходимо учитывать и погодные условия.
«Прошу отнестись с пониманием. Стараемся не работать по ночам на участках с многоэтажной застройкой. Но, например, сейчас идем к улице Крупской и не можем остановиться, чтобы не попасть под дождь», — отметил Игорь Шестаков.
В случае существенных осадков, выкопанные котлованы может затопить, а на откачку воды потребуется время.
Закончить реконструкцию бульвара Архитекторов планируют к 5 декабря. В департаменте строительства пообещали, что обновленная дорога сделает движение по Левому берегу комфортнее.
«Увеличится число полос, появятся правоповоротные съезды. В условиях активно развивающегося Левобережья, это поможет улучшить ситуацию с транспортом. Здесь появятся новые троллейбусные маршруты, которые поедут по новой контактной сети, а это более 10 километров троллейбусных линий в целом», — заключил Михаил Сизов.
Помимо дороги, на бульваре обородуют пешеходные тротуары, ливневки, освещение и велодорожку, протяженность которой составит 3300 метров.
Реконструкция бульвара Архитекторов началась осенью прошлого года и проходила поэтапно. Стоимость заключенного с подрядчиком контракта составляет порядка 2 млрд рублей, которые администрация города получила в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного Омской области.