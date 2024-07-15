Готов на треть. Омичам рассказали, как идет реконструкция бульвара Архитекторов

Реконструкция бульвара Архитекторов в Омске на сегодняшний день завершена на 30%. Об этом 15 июля сообщил заместитель директора департамента строительства администрации города Михаил Сизов. В настоящее время для работ закрыли еще один участок дороги возле торгового центра «Мега» на пересечении с улицей Волгоградской.