Екатеринбург: жители просят президента разобраться с плохой работой автобусов

Они жалуются, что приходится много часов ждать общественный транспорт на остановках под жарким или холодным временем, иногда с маленькими детьми. В районе проживает более 30 тысяч человек, но всего лишь два автобусных маршрута связывают их с центром города — №24 и 44. По словам жителей, перевозчик маршрута №44 не выполняет условия контракта: из шести микроавтобусов на линии ежедневно ходят всего 1-2. Время ожидания транспорта может достигать двух часов. Половина автобусов маршрута №24 прекращает курсировать после 18:00, а вечером интервал между автобусами составляет 1 час. Кроме того, в автобусах очень душно и тесно. После 20:00 район Компрессорный фактически отрезается от города из-за долгого ожидания на остановке, добавили авторы письма.