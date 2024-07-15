gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Екатеринбург: жители просят президента разобраться с плохой работой автобусов

15 июля 2024, 06:33
Жители района Компрессорный в Екатеринбурге написали письмо президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с запросом решить проблему недостаточной работы общественного транспорта.

Помимо главы государства и СК, жители также обратились к губернатору Евгению Куйвашеву, мэру Алексею Орлову и заместителю главы города Рустаму Галямову. Люди утверждают, что им сложно добираться до работы из их района, пишет ИА «УралПолит.ru».

Они жалуются, что приходится много часов ждать общественный транспорт на остановках под жарким или холодным временем, иногда с маленькими детьми. В районе проживает более 30 тысяч человек, но всего лишь два автобусных маршрута связывают их с центром города — №24 и 44. По словам жителей, перевозчик маршрута №44 не выполняет условия контракта: из шести микроавтобусов на линии ежедневно ходят всего 1-2. Время ожидания транспорта может достигать двух часов. Половина автобусов маршрута №24 прекращает курсировать после 18:00, а вечером интервал между автобусами составляет 1 час. Кроме того, в автобусах очень душно и тесно. После 20:00 район Компрессорный фактически отрезается от города из-за долгого ожидания на остановке, добавили авторы письма.

Жители просят разобраться с нынешней ситуацией и обеспечить их район адекватным транспортом, подчеркнуло издание.

Подпишитесь
Сроки ремонта троллейбусного депо в Омске передвинули еще на год
Сегодня, 04:44
Еще 14 исков. «Омск РТС» выплатит омичам компенсацию за отсутствие отопления зимой
Сегодня, 06:08
В небе над Омском засняли НЛО
Сегодня, 09:16
Решение о судьбе главы Полтавского района примут после его выхода с больничного
Сегодня, 06:39
Новые озера. В Омске затопило парк 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 08:01
84 место. Омск попал в конец рейтинга российских городов по объему введенного жилья
Сегодня, 04:11