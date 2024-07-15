Екатеринбург: жители просят президента разобраться с плохой работой автобусов

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Помимо главы государства и СК, жители также обратились к губернатору Евгению Куйвашеву, мэру Алексею Орлову и заместителю главы города Рустаму Галямову. Люди утверждают, что им сложно добираться до работы из их района, пишет ИА «УралПолит.ru».
Они жалуются, что приходится много часов ждать общественный транспорт на остановках под жарким или холодным временем, иногда с маленькими детьми. В районе проживает более 30 тысяч человек, но всего лишь два автобусных маршрута связывают их с центром города — №24 и 44. По словам жителей, перевозчик маршрута №44 не выполняет условия контракта: из шести микроавтобусов на линии ежедневно ходят всего 1-2. Время ожидания транспорта может достигать двух часов. Половина автобусов маршрута №24 прекращает курсировать после 18:00, а вечером интервал между автобусами составляет 1 час. Кроме того, в автобусах очень душно и тесно. После 20:00 район Компрессорный фактически отрезается от города из-за долгого ожидания на остановке, добавили авторы письма.
Жители просят разобраться с нынешней ситуацией и обеспечить их район адекватным транспортом, подчеркнуло издание.