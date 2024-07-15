Что происходит с автокредитами в России

Листая официальные сайты будто бы «официальных» дилеров, везде натыкаешься на обман. Тут тебе и на какую-то мифическую «рассрочку» намекают (ее на авторынке нет вообще), и на ставки от 3% годовых, и на полностью отсутствующие сегодня финансовые льготы от государства и производителей.