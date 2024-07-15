Что происходит с автокредитами в России

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Издание «Новые Известия» пишут, что прямая переплата составит как минимум 1,3 млн рублей. Отмечается, что меньше 25% по потребительскому кредитованию ни один банк не может предоставить. В случае с автокредитованием к самой ставке пойдет еще страховка КАСКО и зачастую — страхование жизни заемщика.
Центробанк наказывает банки за недостоверные сведения об ипотеке и потребительских кредитах. Но почему-то на автокредитование никакие требования контролеров и регуляторов не распространяются.
Листая официальные сайты будто бы «официальных» дилеров, везде натыкаешься на обман. Тут тебе и на какую-то мифическую «рассрочку» намекают (ее на авторынке нет вообще), и на ставки от 3% годовых, и на полностью отсутствующие сегодня финансовые льготы от государства и производителей.