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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

иллюстрация

Что происходит с автокредитами в России

15 июля 2024, 12:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Можно сделать простой подсчет в мобильном приложении Сбера, прежде чем обращаться в банк. Так вы самостоятельно оцените, выгодно ли брать автокредит. Подробности — в материале Города55.

Издание «Новые Известия» пишут, что прямая переплата составит как минимум 1,3 млн рублей. Отмечается, что меньше 25% по потребительскому кредитованию ни один банк не может предоставить. В случае с автокредитованием к самой ставке пойдет еще страховка КАСКО и зачастую — страхование жизни заемщика.

Центробанк наказывает банки за недостоверные сведения об ипотеке и потребительских кредитах. Но почему-то на автокредитование никакие требования контролеров и регуляторов не распространяются.

Листая официальные сайты будто бы «официальных» дилеров, везде натыкаешься на обман. Тут тебе и на какую-то мифическую «рассрочку» намекают (ее на авторынке нет вообще), и на ставки от 3% годовых, и на полностью отсутствующие сегодня финансовые льготы от государства и производителей.

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#Алина Ясинская#Общество#Авто#Россия#Покупка авто#Новости#Машина#Автокредит
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