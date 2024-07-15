Буцаев: Российские вузы внедряют программу РЭО по ЭЗЦ в свои учебные курсы

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По сообщению издания bel.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что вузы России активно начали внедрять модули программы, которую подготовил Российский экологический оператор совместно с членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. По его словам, в ВГТУ использовали четыре модуля РЭО для собственной магистерской программы «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла».
Буцаев подчеркнул, что создание кадрового потенциала имеет важное значение для всех сфер экономики, и отрасль обращения с отходами не является исключением. Программа РЭО, которая была создана вместе с вузами РФ, направлена на развитие основных отраслевых навыков для формирования экономики замкнутого цикла и наполнение отрасли специалистами.
Новая магистерская программа ВГТУ реализуется в рамках направления «Техносферная безопасность». Ее целью является подготовка экологов, инженеров по охране окружающей среды и других специалистов к работе в сфере обращения с ТКО в условиях перехода к экономике замкнутого цикла.
ВГТУ для создания своей магистерской программы использовал модули образовательной программы РЭО «HSE менеджмент», «Экоинжиниринг», «Экологический мониторинг», «Цифровизация», а также методические рекомендации.
Руководитель программы «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла», к. г. н., доцент ВГТУ Татьяна Ашихмина отметила, что материалы модулей, которые использовались для создания программы вуза, адаптированы для направления «Техносферная безопасность». Благодаря этому вуз смог разработать интегральный образовательный продукт для подготовки кадров с требуемым уровнем квалификации и с учетом современных потребностей.