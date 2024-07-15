Буцаев: Российские вузы внедряют программу РЭО по ЭЗЦ в свои учебные курсы

Буцаев подчеркнул, что создание кадрового потенциала имеет важное значение для всех сфер экономики, и отрасль обращения с отходами не является исключением. Программа РЭО, которая была создана вместе с вузами РФ, направлена на развитие основных отраслевых навыков для формирования экономики замкнутого цикла и наполнение отрасли специалистами.