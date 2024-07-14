В центре Омска мужчина забрался на памятник Ленину

Вечером 13 июля на памятник Ленину, стоящий на улице Ленина, забрался какой-то мужчина. Об этом стало известно благодаря видео, появившемуся в паблике «Омск Live» на сайте «ВКонтакте». Человек просто сидит на пьедестале перед статуей, свесив ноги и задумчиво глядя перед собой. Как он забрался на памятник и для чего это было нужно, остается неясным.