В центре Омска мужчина забрался на памятник Ленину

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Вечером 13 июля на памятник Ленину, стоящий на улице Ленина, забрался какой-то мужчина. Об этом стало известно благодаря видео, появившемуся в паблике «Омск Live» на сайте «ВКонтакте». Человек просто сидит на пьедестале перед статуей, свесив ноги и задумчиво глядя перед собой. Как он забрался на памятник и для чего это было нужно, остается неясным.
Мнения комментаторов под видео предсказуемо разделились: одни находят инцидент смешным, другие решительно осуждают героя записи. Прозвучало даже мнение, что его надо отправить под арест на 15 суток.
Напомним: именно на этот памятник, стоящий в самом центре Омска, в 2019 году надели солнцезащитные очки. Коммунист Андрей Алехин тогда заявил, что шутка получилась «не очень».