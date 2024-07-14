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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В соцсетях появилось видео с мужчиной, сидящим на памятнике Ленину

В центре Омска мужчина забрался на памятник Ленину

14 июля 2024, 11:58
Фото: 1MI

В соцсетях появилось видео с мужчиной, сидящим на памятнике Ленину

Причины такого поведения остались неясными.

Вечером 13 июля на памятник Ленину, стоящий на улице Ленина, забрался какой-то мужчина. Об этом стало известно благодаря видео, появившемуся в паблике «Омск Live» на сайте «ВКонтакте». Человек просто сидит на пьедестале перед статуей, свесив ноги и задумчиво глядя перед собой. Как он забрался на памятник и для чего это было нужно, остается неясным.

Мнения комментаторов под видео предсказуемо разделились: одни находят инцидент смешным, другие решительно осуждают героя записи. Прозвучало даже мнение, что его надо отправить под арест на 15 суток.

Напомним: именно на этот памятник, стоящий в самом центре Омска, в 2019 году надели солнцезащитные очки. Коммунист Андрей Алехин тогда заявил, что шутка получилась «не очень».

В центре Омска памятник Ленину «спасли» от палящего солнца темными очками
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Соцсети#Новости#Памятник Ленину
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