В рамках гарантии: в мэрии прокомментировали осыпание грунта на Ленинградском мосту

Сильный дождь, который прошел в Омске 11 июля, мог навредить в том числе и Ленинградскому мосту. «СуперОмск» обратил внимание на осыпание грунта с откоса со стороны съезда на Иртышскую набережную с улицы Ленина. Между тем со времени окончания капитального ремонта моста прошел всего месяц.