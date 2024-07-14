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Ленинградский мост

В рамках гарантии: в мэрии прокомментировали осыпание грунта на Ленинградском мосту

14 июля 2024, 09:48
Фото: gorod55.ru
Ленинградский мост

В Омске прокомментировали осыпание грунта на Ленинградском мосту

По словам чиновников, с последствиями ливня подрядчик справится за свой счет.

Сильный дождь, который прошел в Омске 11 июля, мог навредить в том числе и Ленинградскому мосту. «СуперОмск» обратил внимание на осыпание грунта с откоса со стороны съезда на Иртышскую набережную с улицы Ленина. Между тем со времени окончания капитального ремонта моста прошел всего месяц.

В департаменте транспорта городской администрации уже прокомментировали случившееся.

— Данный участок будет обследован специалистами департамента строительства администрации Омска совместно с представителями подрядной организации, строительного контроля и проектной компании, — рассказали в ведомстве. — По итогам комиссионного выезда будут проанализированы причины осыпания склона и рассмотрены варианты его укрепления для исключения подобных ситуаций в будущем. Восстановление и усиление будет выполнено в рамках гарантии за счет подрядчика без единого бюджетного рубля.

Напомним: 11 июля из-за дождя оказались затоплены некоторые омские улицы и ряд общественных заведений. Город55 писал о том, что стихия разрушила дорожное покрытие на улице Владимира Тытаря в Ленинском округе.

#Николай Эйхвальд#Омск#Ленинградский мост#Дептранс
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