В Омске ищут пропавшую 9-летнюю девочку

Поисковый отряд «Лиза Аллерт» объявил о поисках очередного пропавшего в Омске ребенка. На этот раз ищут 9-летнюю Алису Колесникову, которая пошла гулять вечером 13 июля и не вернулась домой. Поисковики уточняют приметы: рост 140 сантиметров, обычное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Девочка была одета в черный топик и белые шорты, на ногах у нее были белые шлепки.