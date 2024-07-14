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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

В Омске начались поиски пропавшей 9-летней девочки

В Омске ищут пропавшую 9-летнюю девочку

14 июля 2024, 06:52
Фото: 1MI

В Омске начались поиски пропавшей 9-летней девочки

Алиса Колесникова ушла гулять вечером в субботу и не вернулась домой

Поисковый отряд «Лиза Аллерт» объявил о поисках очередного пропавшего в Омске ребенка. На этот раз ищут 9-летнюю Алису Колесникову, которая пошла гулять вечером 13 июля и не вернулась домой. Поисковики уточняют приметы: рост 140 сантиметров, обычное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Девочка была одета в черный топик и белые шорты, на ногах у нее были белые шлепки.

Людей, которые видели Алису или что-то знают о том, где она может находиться, просят позвонить по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

#Николай Эйхвальд#Общество#Пропавшие дети#Лиза Аллерт
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