Разгул стихий уничтожил дорогу в Ленинском округе Омска

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Жители Омска продолжают оценивать последствия недавнего разгула стихий. 11 июля в городе прошел сильный дождь (местами с градом), из-за которого многие улицы оказались затоплены, пострадал ряд заведений. В одном из омских пабликов на сайте «ВКонтакте» появилось сообщение о серьезном ущербе, который стихия нанесла дороге в Ленинском округе.
— Это администрация нам сделала дорогу по ул. Тытаря, — пишет омич, — а после дождя она превратилась в это (дальше — эмодзи, обозначающий текущий уровень качества).
На прилагаемом к сообщению фото можно увидеть дорогу, которая превратилась скорее в кучу обломков асфальта. В комментариях уже появился представитель городской администрации, рассказавший, что «на данной улице запланирован ремонт до сентября».
Напомним: наиболее заметные последствия дождь 11 июля имел для центра города. Мы писали, например, о затопленном баре-ресторане «Железный мост» на Любинском проспекте.