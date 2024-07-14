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Updated Сегодня, 04:33

Ливень уничтожил дорожно покрытие на улице Владимира Тытаря в Омске

Разгул стихий уничтожил дорогу в Ленинском округе Омска

14 июля 2024, 04:33

Ливень уничтожил дорожно покрытие на улице Владимира Тытаря в Омске

В администрации обещают провести ремонт до сентября.

Жители Омска продолжают оценивать последствия недавнего разгула стихий. 11 июля в городе прошел сильный дождь (местами с градом), из-за которого многие улицы оказались затоплены, пострадал ряд заведений. В одном из омских пабликов на сайте «ВКонтакте» появилось сообщение о серьезном ущербе, который стихия нанесла дороге в Ленинском округе.

— Это администрация нам сделала дорогу по ул. Тытаря, — пишет омич, — а после дождя она превратилась в это (дальше — эмодзи, обозначающий текущий уровень качества).

На прилагаемом к сообщению фото можно увидеть дорогу, которая превратилась скорее в кучу обломков асфальта. В комментариях уже появился представитель городской администрации, рассказавший, что «на данной улице запланирован ремонт до сентября».

Напомним: наиболее заметные последствия дождь 11 июля имел для центра города. Мы писали, например, о затопленном баре-ресторане «Железный мост» на Любинском проспекте.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Социальные сети#Дорожный ремонт
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