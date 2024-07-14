Разгул стихий уничтожил дорогу в Ленинском округе Омска

Жители Омска продолжают оценивать последствия недавнего разгула стихий. 11 июля в городе прошел сильный дождь (местами с градом), из-за которого многие улицы оказались затоплены, пострадал ряд заведений. В одном из омских пабликов на сайте «ВКонтакте» появилось сообщение о серьезном ущербе, который стихия нанесла дороге в Ленинском округе.