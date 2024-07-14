Покушение на Дональда Трампа: что известно к этому моменту

Выстрелы раздались в 18:11 по североамериканскому восточному времени, то есть в 23:11 по Гринвичу, через 6 минут после начала выступления Трампа. Точных данных об их количестве нет: разные свидетели говорят о 4, 5, 8, 9. Трамп схватился за ухо и спрятался за трибуной, после чего его прикрыли своими телами охранники. Позже стало известно, что кандидат в президенты легко ранен в ухо. Одна из пуль прошла в считанных миллиметрах от его головы, ее трасса видна на фото корреспондента из «Нью-Йорк Таймс».