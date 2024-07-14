Покушение на Дональда Трампа: что известно к этому моменту

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Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:10
Вчера, 13 июля, в США произошло покушение на Дональда Трампа — бывшего президента страны, который сейчас является кандидатом в президенты от Республиканской партии. Мы собрали все основное, что известно о покушении на данный момент.
В Трампа стреляли на предвыборном митинге в Батлере. Это маленький город в штате Пенсильвания на северо-востоке страны, население которого в 2010 году составляло всего 13 тысяч человек.
Выстрелы раздались в 18:11 по североамериканскому восточному времени, то есть в 23:11 по Гринвичу, через 6 минут после начала выступления Трампа. Точных данных об их количестве нет: разные свидетели говорят о 4, 5, 8, 9. Трамп схватился за ухо и спрятался за трибуной, после чего его прикрыли своими телами охранники. Позже стало известно, что кандидат в президенты легко ранен в ухо. Одна из пуль прошла в считанных миллиметрах от его головы, ее трасса видна на фото корреспондента из «Нью-Йорк Таймс».
Двое участников митинга были ранены и теперь находятся в тяжелом состоянии, еще один убит. Все трое опознаны, их родственников уведомили о случившемся, но имена не раскрываются.
Известно, что стрелок находился на крыше близлежащего здания, на расстоянии 130 метров — за пределами периметра, в котором проводился досмотр. У него была винтовка AR, которую не раз использовали в США для шутинга. Такое же оружие было и у террористов, действовавших в этом году в Дагестане.
Стрелок был убит на месте. Правоохранительные органы сообщили, что он опознан, но не назвали имя: все, что точно известно, — что это 20-летний мужчина, житель Пенсильвании. По данным СМИ, это некто Томас Мэтью Крукс. В социальных сетях появилось видео, на котором он признается в ненависти к Трампу и всем республиканцам, но есть мнение, что это дипфейк.
Секретная служба США сейчас ведет расследование совместно с рядом других структур, включая ФБР. Она имеет дело с первым покушением на действующего или бывшего президента страны за 43 года (в 1981 году стреляли в Рональда Рейгана).
Постоянно появляются сообщения о том, что главы разных государств выражают сочувствие Трампу и заявляют протест против силовых методов политической борьбы. Случившееся уже официально прокомментировали председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Сербии Александр Вучич и другие политики.