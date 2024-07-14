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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Омский электросамокатчик попал в больницу с ушибом головного мозга

Омский электросамокатчик оказался в больнице с переломами лица

14 июля 2024, 11:29
Фото: 1MI

Омский электросамокатчик попал в больницу с ушибом головного мозга

50-летний мужчина врезался в столб на улице Химиков.

В Омске произошло очередное ДТП с участием электросамоката. В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что поздним вечером в пятницу на улице Химиков 50-летний мужчина, ехавший на самокате, не справился с управлением и врезался в столб.

— В итоге он был госпитализирован в ГБ-2 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей лицевого скелета, — уточнили в полиции.

Сейчас госавтоинспекторы проводят в связи со случившимся проверку.

Напомним: в начале этого лета были увеличены штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами. Например, за управление в пьяном виде можно лишиться 100 тысяч рублей, а за причинение вреда имуществу или здоровью третьих лиц — 30 тысяч рублей.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#ДТП#Новости#Электросамокат
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