Омский электросамокатчик оказался в больнице с переломами лица

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Омске произошло очередное ДТП с участием электросамоката. В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что поздним вечером в пятницу на улице Химиков 50-летний мужчина, ехавший на самокате, не справился с управлением и врезался в столб.
— В итоге он был госпитализирован в ГБ-2 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей лицевого скелета, — уточнили в полиции.
Сейчас госавтоинспекторы проводят в связи со случившимся проверку.
Напомним: в начале этого лета были увеличены штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами. Например, за управление в пьяном виде можно лишиться 100 тысяч рублей, а за причинение вреда имуществу или здоровью третьих лиц — 30 тысяч рублей.