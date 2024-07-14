Омские бизнесмены Ушаковы объединили 2 своих «Радио Сибирь»

Алтайская фирма, которая теперь считается «недействующей», принадлежала Татьяне и Александру Ушаковым в соотношении 50 на 50. Читинская компания поделена между теми же учредителями в пропорции 38 на 38, а еще 24% принадлежат ООО «МКР-Медиа».