Омские бизнесмены Ушаковы объединили 2 своих «Радио Сибирь»

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12 июля произошло официальное объединение двух юридических лиц со схожими названиями. ООО «Рекламное агентство Радио Сибирь-Алтай» присоединилось к ООО «Рекламное агентство Радио Сибирь». Первое из них прописано в Горно-Алтайске и специализируется на рекламной деятельности, второе зарегистрировано в Чите и занимается «деятельностью в области радиовещания».
Алтайская фирма, которая теперь считается «недействующей», принадлежала Татьяне и Александру Ушаковым в соотношении 50 на 50. Читинская компания поделена между теми же учредителями в пропорции 38 на 38, а еще 24% принадлежат ООО «МКР-Медиа».
Напомним: омские бизнесмены Ушаковы владеют целым рядом бизнес-активов в разных городах Сибири. Самым крупным их активом является та самая «МКР-Медиа», переехавшая несколько лет назад из Омска в Москву. Александр Ушаков является генеральным директором этой компании.