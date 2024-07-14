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Омские бизнесмены Ушаковы объединили 2 своих «Радио Сибирь»

Омские бизнесмены Ушаковы объединили 2 своих «Радио Сибирь»

14 июля 2024, 05:47
Фото: 1MI
Алтайская фирма присоединилась к читинской.

12 июля произошло официальное объединение двух юридических лиц со схожими названиями. ООО «Рекламное агентство Радио Сибирь-Алтай» присоединилось к ООО «Рекламное агентство Радио Сибирь». Первое из них прописано в Горно-Алтайске и специализируется на рекламной деятельности, второе зарегистрировано в Чите и занимается «деятельностью в области радиовещания».

Алтайская фирма, которая теперь считается «недействующей», принадлежала Татьяне и Александру Ушаковым в соотношении 50 на 50. Читинская компания поделена между теми же учредителями в пропорции 38 на 38, а еще 24% принадлежат ООО «МКР-Медиа».

Напомним: омские бизнесмены Ушаковы владеют целым рядом бизнес-активов в разных городах Сибири. Самым крупным их активом является та самая «МКР-Медиа», переехавшая несколько лет назад из Омска в Москву. Александр Ушаков является генеральным директором этой компании.

Омские бизнесмены Ушаковы дополнительно вложились в «Радио Сибирь»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Татьяна Ушакова#Александр Ушаков
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