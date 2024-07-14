15 тысяч за вход: в Омске продают «приватный ресторан»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Омске выставили на продажу ресторан, расположенный в офисном здании на 1-й Северной. Объявление об этом появилось на одном из интернет-ресурсов, которые специализируются на сделках с недвижимостью. Продавец характеризует ресторан как «идеальное вложение для тех, кто ищет надежный источник дохода» и оценивает в 4,2 млн рублей.
Судя по тексту объявления, речь идет о заведении «Buddy Shef», которое позиционируется как «приватный ресторан»: шеф-повар готовит в нем еду для одной компании на открытой кухне.
— Ресторан работает по депозитной системе, — уточняется на сайте Buddy Shef. — Депозит на 1 гостя составляет 3000 ₽. Минимальный депозит на вечер 15000р.
В объявлении уточняется, что в ресторане возможно «проведение мероприятий любого формата».