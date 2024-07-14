15 тысяч за вход: в Омске продают «приватный ресторан»

В Омске выставили на продажу ресторан, расположенный в офисном здании на 1-й Северной. Объявление об этом появилось на одном из интернет-ресурсов, которые специализируются на сделках с недвижимостью. Продавец характеризует ресторан как «идеальное вложение для тех, кто ищет надежный источник дохода» и оценивает в 4,2 млн рублей.