gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Омске выставили на продажу «приватный ресторан» за 4 миллиона рублей

15 тысяч за вход: в Омске продают «приватный ресторан»

14 июля 2024, 13:18
Фото: 1MI

В Омске выставили на продажу «приватный ресторан» за 4 миллиона рублей

Заведение расположено на 1-й Северной.

В Омске выставили на продажу ресторан, расположенный в офисном здании на 1-й Северной. Объявление об этом появилось на одном из интернет-ресурсов, которые специализируются на сделках с недвижимостью. Продавец характеризует ресторан как «идеальное вложение для тех, кто ищет надежный источник дохода» и оценивает в 4,2 млн рублей.

Судя по тексту объявления, речь идет о заведении «Buddy Shef», которое позиционируется как «приватный ресторан»: шеф-повар готовит в нем еду для одной компании на открытой кухне.

— Ресторан работает по депозитной системе, — уточняется на сайте Buddy Shef. — Депозит на 1 гостя составляет 3000 ₽. Минимальный депозит на вечер 15000р.

В объявлении уточняется, что в ресторане возможно «проведение мероприятий любого формата».

Под магазин или ресторан. Заброшку под Омском за 3 миллиона выкупил бизнесмен Зайцев
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Продажа#Рестораны
Подпишитесь
Затопленный Любинский, отставка в Следкоме, приговор главе района. Итоги недели
Сегодня, 10:45
«Живем, как в 19 веке»: в Омске снова жалуются на отключение света
Сегодня, 08:36
В Омске ищут пропавшую 9-летнюю девочку
Сегодня, 06:52
Виртуоз. Пластичный омич выкрал деньги из кассы в ларьке с шаурмой
Вчера, 10:42
Омску снова грозят ливень с градом
Сегодня, 10:58
Разгул стихий уничтожил дорогу в Ленинском округе Омска
Сегодня, 04:33