Встреча на перекрестке. В центре Омска при ДТП пострадали двое маленьких детей

По предварительным данным, женщина 1981 года рождения двигалась на Hyundai Creta. На перекрестке с улицей Чкалова она пыталась повернуть налево, но столкнулась с Renault Duster — иномарка двигалась навстречу. Кто был за рулем второй машины, полицейские не сообщают.