Встреча на перекрестке. В центре Омска при ДТП пострадали двое маленьких детей

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:03
Сегодня утром, 13 июля, на улице Жукова произошла авария с детьми. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 11:00.
По предварительным данным, женщина 1981 года рождения двигалась на Hyundai Creta. На перекрестке с улицей Чкалова она пыталась повернуть налево, но столкнулась с Renault Duster — иномарка двигалась навстречу. Кто был за рулем второй машины, полицейские не сообщают.
Известно, что мальчику 2019 года рождения и девочке 2017 года рождения понадобилась помощь медиков. Дети сидели в Hyundai. Также к врачам обратилась женщина 1947 года рождения, которая ехала в качестве пассажира в Renault.
По факту случившегося полицейские проводят проверку.