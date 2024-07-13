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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В центре Омска при ДТП пострадали двое маленьких детей

Встреча на перекрестке. В центре Омска при ДТП пострадали двое маленьких детей

13 июля 2024, 11:01
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В центре Омска при ДТП пострадали двое маленьких детей

Также получила травмы пассажирка одной из легковых машин.

Сегодня утром, 13 июля, на улице Жукова произошла авария с детьми. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 11:00.

По предварительным данным, женщина 1981 года рождения двигалась на Hyundai Creta. На перекрестке с улицей Чкалова она пыталась повернуть налево, но столкнулась с Renault Duster — иномарка двигалась навстречу. Кто был за рулем второй машины, полицейские не сообщают.

Известно, что мальчику 2019 года рождения и девочке 2017 года рождения понадобилась помощь медиков. Дети сидели в Hyundai. Также к врачам обратилась женщина 1947 года рождения, которая ехала в качестве пассажира в Renault.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.

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#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Россия#Авария#Дети#Несовершеннолетние дети#Пострадали дети
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