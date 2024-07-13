Шоу парашютистов и народная ярмарка. В Таре открылись соревнования «Королева спорта»

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Накануне, 12 июля, в Таре торжественно открыли 54-й областной культурно-спортивный праздник «Королева спорта». Состязания завершатся в воскресенье. Атлеты со всего региона разыграют медали в 7 дисциплинах: легкой атлетике, гиревом спорте, автомногоборье, мотокроссе, волейболе, дзюдо и футболу.
На открытие «Королевы спорта» пришли тысячи местных жителей. Гостям показали шоу парашютистов, которые спустились на стадион с флагами России, Омской области, Тарского района, Знаменем Победы. Продолжил праздник парад команд всех 32-х районов.
Тару не случайно выбрали столицей «Королевы спорта» в этом году — город отмечает свое 430-летие. Вчера рядом со стадионом «Олимп» развернулась ярмарка народного промысла «Тарская мозаика — 430».
На стадионе «Олимп» зажгли главный факел праздника. Огонь для него доставила яхта «Сибирь». Судно сейчас находится в просветительской экспедиции «Открываем Сибирь заново».
Накануне в Таре медали в гиревом спорте разыграли мужчины. Победителями в своих весовых категориях стали Данил Линке, Артем Смыковский, Сергей Рысник, Владислав Морозович, Александр Рачинский, Валентин Стаханов, Илья Кукшин.
Также вчера прошли состязания в беге на 100, 400, 1500 и 10 000 метров.
По итогам двух дней соревнований лидирует сборная Таврического района (107 очков), на 2-м месте — Омский район (100 очков), на 3-м — Тарский район (97 очков).