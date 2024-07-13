Сестра искала сама. В Омске пропал лысый мужчина со шрамом на губе

В региональном УМВД рассказали, что на вид мужчине около 55 лет, рост составляет 175 сантиметров. Он плотного телосложения, лысый с карими глазами. У пропавшего есть шрам на губе, отметили полицейские, а также на левой ноге нет пальцев.