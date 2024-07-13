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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

иллюстрация

Сестра искала сама. В Омске пропал лысый мужчина со шрамом на губе

13 июля 2024, 04:05
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске больше двух недель ищут лысого мужчину со шрамом на губе

Правоохранительные органы рассказали, как выглядит пропавший.

В Омске ищут 58-летнего мужчину, который исчез еще в конце прошлого месяца, 25 июня. Он вышел из дома по улице Пахотная и пропал. Подробности рассказали в пресс-службе полиции.

Как оказалось, правоохранительные органы не сразу узнали о его исчезновении. Несколько дней омича пыталась найти самостоятельно его сестра. После неудачных попыток она все-таки обратилась в полицию.

В региональном УМВД рассказали, что на вид мужчине около 55 лет, рост составляет 175 сантиметров. Он плотного телосложения, лысый с карими глазами. У пропавшего есть шрам на губе, отметили полицейские, а также на левой ноге нет пальцев.

Фотография мужчины опубликована в официальном сообществе омской полиции. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Пропал человек#Поиски человека#Пропал мужчина#УМВД Омской области
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