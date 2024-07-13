Сестра искала сама. В Омске пропал лысый мужчина со шрамом на губе

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Омске ищут 58-летнего мужчину, который исчез еще в конце прошлого месяца, 25 июня. Он вышел из дома по улице Пахотная и пропал. Подробности рассказали в пресс-службе полиции.
Как оказалось, правоохранительные органы не сразу узнали о его исчезновении. Несколько дней омича пыталась найти самостоятельно его сестра. После неудачных попыток она все-таки обратилась в полицию.
В региональном УМВД рассказали, что на вид мужчине около 55 лет, рост составляет 175 сантиметров. Он плотного телосложения, лысый с карими глазами. У пропавшего есть шрам на губе, отметили полицейские, а также на левой ноге нет пальцев.
Фотография мужчины опубликована в официальном сообществе омской полиции. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.