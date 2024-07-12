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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

иллюстрация

Уже уходил. Полицейские попросили помочь с поиском 15-летнего подростка

12 июля 2024, 08:54
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Полицейские попросили помочь с поиском 15-летнего подростка

Известно, что мальчик пропал в Левобережье.

В Омске исчез 15-летний мальчик. В региональном УМВД рассказали, что ребенка ищут уже два дня, с 10 июля. Подросток ушел из дома по улице Крупской. Это случилось примерно в шесть вечера. Родители подали заявление в полицию об исчезновении сына.

На вид мальчику около 15 лет, его рост составляет 160-165 сантиметров. У него короткие русы волосы, худощавое телосложение. В тот день на нем была красная футболка поло, зеленые бриджи и черно-серые сандалии.

Как оказалось, юноша уже уходил так из дома. Полицейские просят помочь с поиском подростка. Если кто-то знает что-либо о его местонахождении, то следует позвонить в полицию по телефонам: 102 либо 79-31-02. Фотография мальчика опубликована в официальном сообществе УВМД РФ по Омской области.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Подросток#Новости#Пропал человек#Пропал ребенок#УМВД Омской области
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