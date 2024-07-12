Уже уходил. Полицейские попросили помочь с поиском 15-летнего подростка

В Омске исчез 15-летний мальчик. В региональном УМВД рассказали, что ребенка ищут уже два дня, с 10 июля. Подросток ушел из дома по улице Крупской. Это случилось примерно в шесть вечера. Родители подали заявление в полицию об исчезновении сына.