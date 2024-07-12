Уехала и не вернулась. В Омске исчезла татуированная сельчанка с пирсингом в языке

В «Доброспас-Омск» рассказали, что у женщины среднее телосложение, рост — 167 сантиметров. У нее карие глаза, пепельные волосы до плеч. Отличительные черты — татуировка в виде феникса на спине и на шее — лотос. Также она набила на правой ноге изображение кельтского узора. В языке у сельчанки есть пирсинг.