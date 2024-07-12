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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

иллюстрация

Уехала и не вернулась. В Омске исчезла татуированная сельчанка с пирсингом в языке

12 июля 2024, 06:26
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске исчезла татуированная сельчанка с пирсингом в языке

Женщина не выходит на связь уже неделю.

Омские волонтеры рассказали об исчезновении человека. В Омском районе пропала 41-летняя женщина. Это произошло еще в начале месяца, 4 июля. В два часа дня она отправилась в Омск из деревни Зеленое поле и исчезла.

В «Доброспас-Омск» рассказали, что у женщины среднее телосложение, рост — 167 сантиметров. У нее карие глаза, пепельные волосы до плеч. Отличительные черты — татуировка в виде феникса на спине и на шее — лотос. Также она набила на правой ноге изображение кельтского узора. В языке у сельчанки есть пирсинг.

В тот день она надела белую блузку, светло-бежевые шорты, светлую кофту и белые кроссовки. С собой в город женщина взяла черную сумку.

В официальном сообществе поискового отряда есть фотография пропавшей. Всех, кто что-либо знает об этой женщине, где она, просят звонить по телефону 8-999-470-10-08 или 102.

Ранее Город55 писал об исчезновении мужчины из Саргатского района. Он не выходит на связь с 5 июня.

Мужчина живет на улице Профильной в селе Нижнеиртышское Саргатского района. С 5 июня о нем нет никаких известий. Также в Омской области с февраля ищут вахтовика.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Пропал человек#Поиск пропавших#ДоброСпас-Омск
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