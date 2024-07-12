Такси на водородном топливе преодолело 842 километра без посадки

Как пишет newkhakasiya.online, компания обновила инфраструктуру заправки жидким водородом. Благодаря топливному элементу удалось обеспечить электричеством шесть винтов аппарата. Кроме того, он преодолел это немыслимое расстояние, выделяя при этом только водяной пар. После посадки в баке оставалось 10% топлива.