gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:01

Published Сегодня, 19:01

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

Такси на водородном топливе преодолело 842 километра без посадки

Такси на водородном топливе преодолело 842 километра без посадки

12 июля 2024, 19:01
Фото: Изображение Midjourney
Воздушное такси S4 EVTOL, созданное компанией Joby Aviation, успешно завершило первый беспосадочный рейс на водородном топливе протяженностью 842 км. Данный показатель почти в 3 раза превосходит дальность полетов на аккумуляторах и открывает новые возможности для экологически чистой авиации.

Как пишет newkhakasiya.online, компания обновила инфраструктуру заправки жидким водородом. Благодаря топливному элементу удалось обеспечить электричеством шесть винтов аппарата. Кроме того, он преодолел это немыслимое расстояние, выделяя при этом только водяной пар. После посадки в баке оставалось 10% топлива.

В Joby полагают, что это далеко не предел. Ожидается, что в будущем дальность полета превысит 1500 километров.

#Общество
Подпишитесь
На заседание не явился. Мировой суд вынес приговор главе Полтавского района Милашенко
Сегодня, 08:33
«Это настоящий бич»: омские специалисты рассказали о ситуации с борщевиком
Сегодня, 09:48
Летайте на здоровье. Из Омска снова будет прямой рейс в Красноярк
Сегодня, 06:51
«Водоканал приедет в течение суток»: в баре на Ленина рассказали о борьбе с потопом
Сегодня, 05:06
Плохие новости. На YouTube будут ухудшаться скорость загрузки и качество видео в РФ
Сегодня, 07:51
Нарушений не выявлено. Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября
Сегодня, 12:16