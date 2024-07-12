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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Региональная прокуратура проверит качество питьевой воды в Тарском районе

Прокуратура проверит качество питьевой воды в поселке Омской области

12 июля 2024, 13:12
Фото: 1MI

Региональная прокуратура проверит качество питьевой воды в Тарском районе

Прокурор Омской области поручил Тарской межрайонной прокуратуре провести проверку качества питьевой воды в пос. Максима Горького. Поводом послужили сообщения в СМИ.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил Тарской межрайонной прокуратуре провести проверку качества питьевой воды, которая подается из водонапорной башни жителям пос. Максима Горького. Поводом для проверки стали сообщения в СМИ.

В ходе обследования специалисты отобрали пробы воды, которые направятся на химический анализ. Также будет оценено техническое состояние самой водонапорной башни.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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#Анастасия Баянова#Качество#Омск#Омская область#Прокуратура#Водоснабжение#Прокурор#Новости#Вода#Питьевая вода#Контроль качества воды#Чистая вода#Контроль качества
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