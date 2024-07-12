Прокуратура проверит качество питьевой воды в поселке Омской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил Тарской межрайонной прокуратуре провести проверку качества питьевой воды, которая подается из водонапорной башни жителям пос. Максима Горького. Поводом для проверки стали сообщения в СМИ.
В ходе обследования специалисты отобрали пробы воды, которые направятся на химический анализ. Также будет оценено техническое состояние самой водонапорной башни.
По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.