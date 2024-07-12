Пристегните ремни. Число аварий на дорогах в Омской области снизилось всего на 5,5%

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Сегодня Сергей Шелест рассказал, что за первые шесть месяцев этого года общее количество ДТП снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 892 до 843 случаев.
По информации, предоставленной омским городским отделом ГИБДД, количество погибших и раненых в результате ДТП также упало. Так, число погибших уменьшилось на 23,8%, а раненых — на 10,9%.
Как оказалось, травмы получили 139 детей. В основном это произошло из-за того, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности или не находились в детских креслах. Подчеркнем, что, как и в прошлом году, удалось избежать случаев гибели детей в результате аварий.
Помимо этого, уменьшилось количество ДТП с участием городского транспорта на 10,3% — со 156 случаев до 140. Число аварий по вине водителей автобусов уменьшилось на 31,8% — с 44 случаев до 30.
«За первое полугодие было выполнено 87 корректировок режимов работы светофорных объектов, введено светофорное регулирование на 3 перекрестках. Дал поручения директору дептранса по ряду мероприятий, направленных на дальнейшую стабилизацию дорожно-транспортной обстановки», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Также до конца года планируется запретить опасные левые повороты на шести участках дорог, где часто происходят ДТП.