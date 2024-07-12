Пристегните ремни. Число аварий на дорогах в Омской области снизилось всего на 5,5%

Как оказалось, травмы получили 139 детей. В основном это произошло из-за того, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности или не находились в детских креслах. Подчеркнем, что, как и в прошлом году, удалось избежать случаев гибели детей в результате аварий.