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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

иллюстрация

Пристегните ремни. Число аварий на дорогах в Омской области снизилось всего на 5,5%

12 июля 2024, 06:16
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Число аварий на дорогах в Омской области снизилось всего на 5,5%

В этом году количество аварий снизилось на 5,5%, а число погибших и раненых в результате ДТП уменьшилось на 23,8% и 10,9% соответственно.

Сегодня Сергей Шелест рассказал, что за первые шесть месяцев этого года общее количество ДТП снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 892 до 843 случаев.

По информации, предоставленной омским городским отделом ГИБДД, количество погибших и раненых в результате ДТП также упало. Так, число погибших уменьшилось на 23,8%, а раненых — на 10,9%.

Как оказалось, травмы получили 139 детей. В основном это произошло из-за того, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности или не находились в детских креслах. Подчеркнем, что, как и в прошлом году, удалось избежать случаев гибели детей в результате аварий.

Помимо этого, уменьшилось количество ДТП с участием городского транспорта на 10,3% — со 156 случаев до 140. Число аварий по вине водителей автобусов уменьшилось на 31,8% — с 44 случаев до 30.

«За первое полугодие было выполнено 87 корректировок режимов работы светофорных объектов, введено светофорное регулирование на 3 перекрестках. Дал поручения директору дептранса по ряду мероприятий, направленных на дальнейшую стабилизацию дорожно-транспортной обстановки», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Также до конца года планируется запретить опасные левые повороты на шести участках дорог, где часто происходят ДТП.

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