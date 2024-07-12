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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Омской «Тепловой» пригрозил банкротством кредитор с Урала

Омской «Тепловой» снова пригрозили банкротством из Свердловской области

12 июля 2024, 08:24
Фото: gorod55.ru

Омской «Тепловой» пригрозил банкротством кредитор с Урала

Производственный комплекс «Сайверхот» готов пойти в суд из-за долга.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс „Сайверхот“», зарегистрированное в городе Полевской Свердловской области, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Сайверхот» специализируется на «обработке матриалов и нанесении покрытий на металлы». Его выручка за 2023 год превысила 3 млрд рублей. Единственным учредителем и генеральным директором компании является Виталий Сазонов.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.

Отметим, что «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.

Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из Бийска
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Тепловая компания#Новости
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