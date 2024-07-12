Омской «Тепловой» снова пригрозили банкротством из Свердловской области

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Общество с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс „Сайверхот“», зарегистрированное в городе Полевской Свердловской области, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Сайверхот» специализируется на «обработке матриалов и нанесении покрытий на металлы». Его выручка за 2023 год превысила 3 млрд рублей. Единственным учредителем и генеральным директором компании является Виталий Сазонов.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.
Отметим, что «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.