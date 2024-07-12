Омский «Континент» больше не принадлежит себе. Даже на полпроцента

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В обществе с ограниченной ответственностью «Торговый центр „Континент“», зарегистрированном в Омске на улице 70 лет Октября (в здании ТЦ), изменилась структура собственности. 0,53% уставного капитала, принадлежавшие прежде самому «Континенту», теперь распределены между остальными учредителями.
Заметнее всего увеличилась доля Валерия Кокорина (с 80,9 до 81,33%). На 0,03% увеличились доли ООО «Торговый пассаж» и «Галерея торговли», на 0,02 — доля ООО «Центр развлечений и торговли».
Стоит отметить, что «Континент» получил собственные полпроцента всего месяц назад. Все компании, являющиеся его бенефициарами, были учреждены Валерием Кокориным — известным омским строителем, депутатом областного Законодательного собрания. До недавнего времени учредителем «Континента» была компания «Ваш дом», в котором основным собственником является Сергей Дроздов — зять Кокорина, глава фракции «Единой России».