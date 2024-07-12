gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В омском «Континенте» снова перераспределились доли собственников

Омский «Континент» больше не принадлежит себе. Даже на полпроцента

12 июля 2024, 06:16
Фото: gorod55.ru

В омском «Континенте» снова перераспределились доли собственников

80% компании напрямую владеет Валерий Кокорин.

В обществе с ограниченной ответственностью «Торговый центр „Континент“», зарегистрированном в Омске на улице 70 лет Октября (в здании ТЦ), изменилась структура собственности. 0,53% уставного капитала, принадлежавшие прежде самому «Континенту», теперь распределены между остальными учредителями.

Заметнее всего увеличилась доля Валерия Кокорина (с 80,9 до 81,33%). На 0,03% увеличились доли ООО «Торговый пассаж» и «Галерея торговли», на 0,02 — доля ООО «Центр развлечений и торговли».

Стоит отметить, что «Континент» получил собственные полпроцента всего месяц назад. Все компании, являющиеся его бенефициарами, были учреждены Валерием Кокориным — известным омским строителем, депутатом областного Законодательного собрания. До недавнего времени учредителем «Континента» была компания «Ваш дом», в котором основным собственником является Сергей Дроздов — зять Кокорина, глава фракции «Единой России».

Валерий Кокорин передал кусочек своего «Континента» новому владельцу
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Валерий Кокорин#Континент#Переход доли
Подпишитесь
На заседание не явился. Мировой суд вынес приговор главе Полтавского района Милашенко
Сегодня, 08:33
«Это настоящий бич»: омские специалисты рассказали о ситуации с борщевиком
Сегодня, 09:48
Летайте на здоровье. Из Омска снова будет прямой рейс в Красноярк
Сегодня, 06:51
«Водоканал приедет в течение суток»: в баре на Ленина рассказали о борьбе с потопом
Сегодня, 05:06
Плохие новости. На YouTube будут ухудшаться скорость загрузки и качество видео в РФ
Сегодня, 07:51
МТС запустит крупнейшую в Сибири облачную IoT-платформу для учета электроэнергии
Сегодня, 09:51