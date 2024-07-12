Омский «Континент» больше не принадлежит себе. Даже на полпроцента

Стоит отметить, что «Континент» получил собственные полпроцента всего месяц назад. Все компании, являющиеся его бенефициарами, были учреждены Валерием Кокориным — известным омским строителем, депутатом областного Законодательного собрания. До недавнего времени учредителем «Континента» была компания «Ваш дом», в котором основным собственником является Сергей Дроздов — зять Кокорина, глава фракции «Единой России».