Омская яхта «Сибирь» доставила в Тару огонь «Королевы спорта-2024»

Первой остановкой в путешествии стал Большереченский район. Здесь капитан яхты, Сергей Щербаков, встретился с местными школьниками и рассказал им об увлекательном мире парусного спорта. Ребята смогли не только послушать увлекательный рассказ, но и побывать на настоящем парусном судне, окунувшись в атмосферу речной походной жизни.