Омская яхта «Сибирь» доставила в Тару огонь «Королевы спорта-2024»

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В воскресенье, 7 июля, омская яхта «Сибирь» вышла в просветительскую экспедицию «Открываем Сибирь заново». Команда отправится в путь по Иртышу, Оби и Обской губе и дойдет до легендарного заполярного города Мангазея.
«Отмечу, что проект посвящен 450-летию начала присоединения Сибири к России и проходит при поддержке Русского географического общества. Экспедиция представляет собой историческую реконструкцию на парусной яхте „Сибирь“ и показывает продвижение первопроходцев в Сибирь», — написал Иван Кротт в своем телеграм-канале.
Первой остановкой в путешествии стал Большереченский район. Здесь капитан яхты, Сергей Щербаков, встретился с местными школьниками и рассказал им об увлекательном мире парусного спорта. Ребята смогли не только послушать увлекательный рассказ, но и побывать на настоящем парусном судне, окунувшись в атмосферу речной походной жизни.
Затем экипаж яхты доставил в Тару огонь «Королевы спорта-2024». От этого огня будет зажжен главный факел праздника.
Напомним, что просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново» пройдет через четыре региона нашей страны: Омскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Завершится экспедиция в ноябре в Омске.