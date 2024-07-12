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просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново»

Омская яхта «Сибирь» доставила в Тару огонь «Королевы спорта-2024»

12 июля 2024, 03:34
Фото: Телеграм-канал Ивана Кротта
просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново»
Участники экспедиции стремятся воссоздать путешествие первопроходцев в Сибирь.

В воскресенье, 7 июля, омская яхта «Сибирь» вышла в просветительскую экспедицию «Открываем Сибирь заново». Команда отправится в путь по Иртышу, Оби и Обской губе и дойдет до легендарного заполярного города Мангазея.

«Отмечу, что проект посвящен 450-летию начала присоединения Сибири к России и проходит при поддержке Русского географического общества. Экспедиция представляет собой историческую реконструкцию на парусной яхте „Сибирь“ и показывает продвижение первопроходцев в Сибирь», — написал Иван Кротт в своем телеграм-канале.
просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново»просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново»
просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново»
Фото: Телеграм-канал Ивана Кротта

Первой остановкой в путешествии стал Большереченский район. Здесь капитан яхты, Сергей Щербаков, встретился с местными школьниками и рассказал им об увлекательном мире парусного спорта. Ребята смогли не только послушать увлекательный рассказ, но и побывать на настоящем парусном судне, окунувшись в атмосферу речной походной жизни.

просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново»просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново»
просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново»
Фото: Телеграм-канал Ивана Кротта

Затем экипаж яхты доставил в Тару огонь «Королевы спорта-2024». От этого огня будет зажжен главный факел праздника.

Напомним, что просветительская экспедиция «Открываем Сибирь заново» пройдет через четыре региона нашей страны: Омскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Завершится экспедиция в ноябре в Омске.

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