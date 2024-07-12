Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина

Posted 12 июля, 02:56
Published 12 июля, 02:56
Modified 12 июля, 04:20
Updated 12 июля, 04:20
Накануне в городе прошли сильные дожди, а в некоторых районах города выпал град размером с горошину. Водители маршруток опасались, что град может повредить лобовое стекло. Помимо этого, из-за дождя значительно ухудшилась видимость на дорогах. В результате осадков город оказался затоплен.
Из-за дождя затопило Любинский проспект и Камергерский переулок, а также подземный переход на улице Ленина. Такая же ситуация наблюдается и в других подземных переходах.
Непростая ситуация сложилась и внутри заведений. Например, в ресторан-баре «Железный мост» невозможно находиться без высоких резиновых сапог.
«Работают два насоса, но вода продолжает прибывать. Даже из стиральной машины течет. А аварийные службы не спешат на помощь», — рассказали омичи.
Вдобавок вчера департамент транспорта предупредил о временном прекращении движения троллейбусов № 15 из-за непогоды. Однако сегодня утром движение было восстановлено.
«Уважаемые омичи! Троллейбусное движение по маршруту № 15 возобновлено в полном объеме», — написали в омском дептрансе.
Горожане также рассказали в соцсетях о том, как сильный ветер повалил деревья с корнями. Например, деревья повалены рядом с детским садом № 317 на улице Моторной и возле детской поликлиники № 8 на улице Куйбышева. А на улице Гашека сломанная береза повисла на электрических проводах.
На улице Гашека прямо на проезжей части образовалось целое море воды. Омичам приходится идти по воде, чтобы перейти дорогу, а один из автомобилей чуть не утонул.