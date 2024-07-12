Омичам показали, в каком состоянии после ливня оказались заведения на улице Ленина

Горожане также рассказали в соцсетях о том, как сильный ветер повалил деревья с корнями. Например, деревья повалены рядом с детским садом № 317 на улице Моторной и возле детской поликлиники № 8 на улице Куйбышева. А на улице Гашека сломанная береза повисла на электрических проводах.