Не жалея денег. На ремонт улицы Ленина в Омске готовы потратить 48 миллионов

В общей сложности на ремонт всех этих улиц нужно 782 млн рублей. Пока что аукциона не проводят, желающие поучаствовать в торгах на данный момент подают заявки. До 30 июля будет составлен полный список участников. Власти хотят, чтобы ремонт на всех указанных улицах закончили до 1 августа 2025 года.