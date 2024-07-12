Не жалея денег. На ремонт улицы Ленина в Омске готовы потратить 48 миллионов

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Омске планируется ремонт на улице Ленина. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. На работу готовы выделить 48,4 млн рублей.
Ремонт должны организовать от Соборной площади до Ленинградской. Рабочие снимут старый асфальт, вытащат старые бордюры и колодцы. В рамках контракта подрядчику также предстоит нанести новую дорожную разметку.
Согласно техзаданию, на центральной улице города появятся новые дорожные знаки, два светофора и табло вызова пешехода. Помимо этого власти намерены сделать ремонт на Герцена. Начальная стоимость, указанная в контракте, составляет 108 млн рублей. Конечно, когда будет проходить аукцион, то цена может упасть.
Кроме того, есть планы по обновлению улицы 7-я Северная. На это готовы потратить порядка 170 млн рублей. Еще ожидают ремонта улицы Воровского (180 млн рублей) и Заозерная (337 млн рублей).
В общей сложности на ремонт всех этих улиц нужно 782 млн рублей. Пока что аукциона не проводят, желающие поучаствовать в торгах на данный момент подают заявки. До 30 июля будет составлен полный список участников. Власти хотят, чтобы ремонт на всех указанных улицах закончили до 1 августа 2025 года.