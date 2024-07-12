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ТК «Летур»

«Не является единым торговым комплексом». Омский «Летур» будут открывать по частям

12 июля 2024, 11:17
Фото: Яндекс Карты
ТК «Летур»

Обновленный омский «Летур» будут открывать по частям

Выкупивший большую часть «Летура» Илья Иванов рассказал, что арендаторы откроют свои заведения не единовременно, так как здание не является единым торговым комплексом.

Обновленный ТК «Летур» начнет работать поэтапно, все заведения откроются в разные даты. Первой для посетителей станет доступна пельменная «Богатство Сибири», которая принадлежит учредителю ГК «РУСКОМ» Темури Латарии.

Совладелец управляющей компании «Центроград» Илья Иванов, который выкупил большую часть «Летура», объяснил, что единовременного открытия всех заведений не будет, так как здание «Летура» не является единым торговым комплексом.

«Здание состоит из каких-то частей. Поэтому оно будет открываться по частям. Когда арендаторы закончат свои работы, тогда будут открываться. Первой откроется пельменная. „Тамада“ только закрылась на ремонт. Открытие будет, думаю, в сентябре или первых числах октября. Потом будут открываться другие локации», — рассказал Иванов порталу Om1.ru.

Напомним, что после реконструкции у ТК «Летур» сменилось название — теперь торговый комплекс именуется «Гагарин Молл».

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