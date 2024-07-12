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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

иллюстрация

Конфликт на Ленина. В Омске ищут компанию молодых людей, избивших 19-летнего парня

12 июля 2024, 07:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске разыскивают компанию молодых людей, избивших 19-летнего парня на Ленина

Участники конфликта попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Теперь их разыскивает полиция.

В омской полиции рассказали, что вечером 4 июля у дома № 22 на улице Ленина произошел конфликт, в результате которого пострадал 19-летний омич. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают участников конфликта.

«Молодой человек и его приятели попали на записи камер видеонаблюдения. Если вы опознали граждан на видео и обладаете информацией, которая поможет разобраться в данной ситуации, позвоните в полицию по телефонам: 102, 79-32-02, 8-999-457-32-22. Конфиденциально», — уточнили в полиции.
конфликт на Ленина
Видео: УМВД России по Омской области

Напомним, что ранее в депо «Московка» произошел конфликт между машинистом и диспетчером. Причиной конфликта стала дополнительная смена, из-за которой машинист вышел из себя и напал на диспетчера с дубинкой. В ответ на это диспетчер несколько раз ударил своего противника ножом. В результате машинист был госпитализирован, а полиция приступила к расследованию инцидента.

Дубинка против ножа. В Омске машинист устроил драку с диспетчером и уехал на скорой
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