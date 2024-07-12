Конфликт на Ленина. В Омске ищут компанию молодых людей, избивших 19-летнего парня

Напомним, что ранее в депо «Московка» произошел конфликт между машинистом и диспетчером. Причиной конфликта стала дополнительная смена, из-за которой машинист вышел из себя и напал на диспетчера с дубинкой. В ответ на это диспетчер несколько раз ударил своего противника ножом. В результате машинист был госпитализирован, а полиция приступила к расследованию инцидента.