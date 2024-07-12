Исключенный из Омского Горсовета Юрий Федотов стал совладельцем гольф-клуба

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В обществе с ограниченной ответственностью «Гольф 55», зарегистрированном в Омске на 2-й Казахстанской, изменилась структура собственности. Уставный капитал компании, прежде принадлежавший Ирине Котляревской, теперь поделен поровну между 3 учредителями: Валерием Поппом, Алексеем Семенихиным и Юрием Федотовым.
Валерий Попп с апреля прошлого года занимает в ООО должность генерального директора. Ему принадлежат майонезный завод, Кировская производственная база, 2 аграрных фирмы. Алексей Семенихин известен как учредитель «Баупро» и «Снабремонта», а Юрий Федотов — как компаньон банкира Владимира Волкова, владелец ряда управляющих компаний и бывший депутат Омского городского Совета (его досрочно лишили мандата в 2021 году из-за конфликта интересов).
Официальная специализация «Гольфа 55» — «деятельность спортивных клубов». Интересно, что до 2023 года компания называлась «Комбинат питания „Кировский“». В списке разрешенных видов деятельности по-прежнему значится «деятельность ресторанов и кафе».