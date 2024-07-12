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Экс-депутат Омского Горсовета Юрий Федотов стал совладельцем гольф-клуба

Исключенный из Омского Горсовета Юрий Федотов стал совладельцем гольф-клуба

12 июля 2024, 10:09
Фото: 1MI

Экс-депутат Омского Горсовета Юрий Федотов стал совладельцем гольф-клуба

Прежде компания «Гольф 55» была комбинатом питания.

В обществе с ограниченной ответственностью «Гольф 55», зарегистрированном в Омске на 2-й Казахстанской, изменилась структура собственности. Уставный капитал компании, прежде принадлежавший Ирине Котляревской, теперь поделен поровну между 3 учредителями: Валерием Поппом, Алексеем Семенихиным и Юрием Федотовым.

Валерий Попп с апреля прошлого года занимает в ООО должность генерального директора. Ему принадлежат майонезный завод, Кировская производственная база, 2 аграрных фирмы. Алексей Семенихин известен как учредитель «Баупро» и «Снабремонта», а Юрий Федотов — как компаньон банкира Владимира Волкова, владелец ряда управляющих компаний и бывший депутат Омского городского Совета (его досрочно лишили мандата в 2021 году из-за конфликта интересов).

Официальная специализация «Гольфа 55» — «деятельность спортивных клубов». Интересно, что до 2023 года компания называлась «Комбинат питания „Кировский“». В списке разрешенных видов деятельности по-прежнему значится «деятельность ресторанов и кафе».

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Юрий Федотов#Переход доли#Гольф
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