Исключенный из Омского Горсовета Юрий Федотов стал совладельцем гольф-клуба

Валерий Попп с апреля прошлого года занимает в ООО должность генерального директора. Ему принадлежат майонезный завод, Кировская производственная база, 2 аграрных фирмы. Алексей Семенихин известен как учредитель «Баупро» и «Снабремонта», а Юрий Федотов — как компаньон банкира Владимира Волкова, владелец ряда управляющих компаний и бывший депутат Омского городского Совета (его досрочно лишили мандата в 2021 году из-за конфликта интересов).