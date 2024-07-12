Госкомпании за первое полугодие закупили у МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, по отношению к I полугодию 2023 года в аналогичный период текущего года сумма закупок у МСП стала выше почти на 1,6 триллиона, то есть выросла на 62%, побив отметку в 4,14 триллиона рублей. При этом на 21% возросла численность поставщиков — представителей малого и среднего бизнеса. Их суммарное количество с января по июнь выросло более чем на 25 тысяч и побило отметку в 143 тысячи, пишет INTERFAX.RU.