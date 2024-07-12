Госкомпании за первое полугодие закупили у МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, по отношению к I полугодию 2023 года в аналогичный период текущего года сумма закупок у МСП стала выше почти на 1,6 триллиона, то есть выросла на 62%, побив отметку в 4,14 триллиона рублей. При этом на 21% возросла численность поставщиков — представителей малого и среднего бизнеса. Их суммарное количество с января по июнь выросло более чем на 25 тысяч и побило отметку в 143 тысячи, пишет INTERFAX.RU.
По масштабу закупок у МСП-поставщиков лидирует столица (сумма закупок более 1670 миллиардов рублей), Петербург (почти 387 миллиардов), Татарстан (порядка 225 миллиардов), Подмосковье и Свердловская область (приблизительно 199 миллиардов и 166 миллиардов рублей соответственно). Эти же российские регионы лидируют и по приросту объемов заключенных договоров закупок у МСП: столица (прирост более 1116 миллиардов рублей), Татарстан (более 175 миллиардов), Петербург (более 163 миллиардов), Подмосковье и Свердловская область (порядка 100 миллиардов и 79 миллиардов рублей соответственно). В десятку наиболее успешных по этому показателю попали Краснодарский край (прирост свыше 49 миллиардов рублей), Башкортостан (более 38 миллиардов рублей), Новосибирская и Воронежская области (34 миллиарда и почти 28 миллиардов соответственно), Пермский край (более 27 миллиардов рублей).
За минувшие шесть месяцев зафиксировано кратное увеличение объемов договоров на приобретение ряда товаров, работ и услуг. Так, по вспомогательным услугам, связанным с финансовым посредничеством и страхованием, объемы заключаемых с МСП договоров выросли в 33 раза. Свыше чем в 21 раз увеличились объемы закупаемой продукции и услуг частных домашних хозяйств. Приблизительно в 16 раз больше приобретено услуг по уходу с обеспечением проживания. Помимо этого, крайне востребованными оказались услуги по трудоустройству и подбору сотрудников, строительные работы, финуслуги и услуги в сфере культуры.
Перечень самых крупных заказчиков по количеству закупок у компаний малого и среднего бизнеса с начала года возглавили РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк, «Россети Московский регион».
Стоит учитывать, что компании с государственным участием должны за год совершать как минимум 25% закупок в рамках федерального закона № 223-ФЗ у предприятий МСП. Реализацию таких показателей контролируют Корпорация МСП и органы власти в субъектах РФ. Объем закупок включен в показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», запущенного в реализацию по предложению главы государства.