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Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Главный тренер омского гандбольного клуба «Скиф» попал в базу «Миротворца»

Главный тренер омского «Скифа» попал в базу «Миротворца»

12 июля 2024, 12:52
Фото: ГК «Скиф»

Главный тренер омского гандбольного клуба «Скиф» попал в базу «Миротворца»

Главный тренер гандбольного клуба «Скиф» Павел Гуськов попал в базу «Миротворца» за участие в Кубке губернатора Омской области, победителей которого награждал участник СВО.

Главного тренера омского гандбольного клуба «Скиф» Павла Гуськова внесли в украинскую базу «Миротворца». Ресурс заблокирован на территории России.

Поводом послужило участие Гуськова в Кубке губернатора Омской области в августе 2023 года, победителей которого награждал участник СВО.

Напомним, что в конце прошлого месяца в базу внесли жену бывшего министра спорта Омской области Ольгу Крикорьянц за публикацию постов о поддержке спецоперации.

Жену омского экс-министра спорта Ольгу Крикорьянц внесли в базу «Миротворца»
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#Анастасия Баянова#Спорт#Омск#Омская область#Новости#Гандбол#Тренер#Главный тренер#База#База миротворца#Миротворец
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