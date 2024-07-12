Главный тренер омского «Скифа» попал в базу «Миротворца»

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Главного тренера омского гандбольного клуба «Скиф» Павла Гуськова внесли в украинскую базу «Миротворца». Ресурс заблокирован на территории России.
Поводом послужило участие Гуськова в Кубке губернатора Омской области в августе 2023 года, победителей которого награждал участник СВО.
Напомним, что в конце прошлого месяца в базу внесли жену бывшего министра спорта Омской области Ольгу Крикорьянц за публикацию постов о поддержке спецоперации.