Глава РЭО Буцаев призывает компании не запускать воздушные шары в небо

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, ограничение таких маркетинговых мероприятий необходимо, поскольку запуск шаров оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду. Он подчеркнул: ввиду того, что утилизировать шары фактически невозможно, то в зависимости от вида материала они обречены разлагаться от четырех до 200 лет, отравляя почву, воду и нанося вред живым организмам. Об этом пишет newsnn.ru.
Как отметил Буцаев, с этой целью коммуникационные агентства могут перестать предлагать заказчикам данный вид рекламной активности, а также убедить их не использовать такой неэкологичный способ коммуникаций.
Как указали в компании, ежегодно объем отходов, получаемых от такого вида акций, приводит к образованию более двух тысяч килограммов отходов. С начала года уже несколько компаний провели подобные акции.
Например, 14 февраля 2024 года московский ТЦ «Ривьера» использовал 55 тыс. шаров для праздника влюбленных. Такой объем шаров формирует от одного до двух с половиной центнеров практически не поддающихся утилизации отходов. Немного в более скромном масштабе аналогичную акцию провел торговый центр в Новосибирске. Около 10 тыс. шаров по случаю своего дня рождения выпустил в воздух пермский ТЦ «Эспланада». В июле «Сбермаркет» («Купер») отметил свой ребрендинг раздачей фольгированных шаров сразу в трех городах РФ.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что необходимо привлечь внимание бизнес-сообщества к проблеме, потому что рекламные акции, связанные с шарами, являются серьезным источником загрязнения окружающей среды.
В РЭО полагают, что АКАР может повлиять на участников отрасли через повышение уровня информированности о вреде данного вида рекламных акций для окружающей среды. В этой связи ограничение способов коммуникаций, загрязняющих окружающую среду, может стать заметным вкладом ассоциации в более устойчивое будущее.