Глава РЭО Буцаев призывает компании не запускать воздушные шары в небо

Например, 14 февраля 2024 года московский ТЦ «Ривьера» использовал 55 тыс. шаров для праздника влюбленных. Такой объем шаров формирует от одного до двух с половиной центнеров практически не поддающихся утилизации отходов. Немного в более скромном масштабе аналогичную акцию провел торговый центр в Новосибирске. Около 10 тыс. шаров по случаю своего дня рождения выпустил в воздух пермский ТЦ «Эспланада». В июле «Сбермаркет» («Купер») отметил свой ребрендинг раздачей фольгированных шаров сразу в трех городах РФ.