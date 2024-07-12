«Это настоящий бич»: омские специалисты рассказали о ситуации с борщевиком

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Сегодня, 12 июля, стало известно, что в Государственную думу внесен законопроект, вводящий дополнительную ответственность для губернаторов. Авторы документа предлагают штрафовать глав регионов в том случае, если на их территории существуют проблемы, связанные с борщевиком Сосновского. Основные параметры наверняка еще будут обсуждаться, но на данный момент штрафы могут достигать 50 тысяч рублей.
В связи с появлением такой инициативы Город55 решил узнать, насколько актуальна тема борщевика для Омской области. В пресс-службе Россельхоцентра нам рассказали, что в целом борщевик Сосновского — крайне проблемное растение.
«Раньше его выращивали как кормовую культуру, но потом поняли, что он вызывает ожоги на коже, и выращивать перестали, — объяснил специалист, отвечающий за СМИ, Дмитрий Усов. — В некоторых регионах это настоящий бич, и с ним ведут постоянную борьбу. Но для Омской области борщевик в целом неактуален. Бывают только отдельные редкие случаи, когда мы его выявляем…»
На сайте Россельхозцентра (это федеральное бюджетное учреждение, подведомственное Минсельхозу) есть страница, на которой можно заказать услугу — «Защита против борщевика Сосновского». Характерно, что в списке регионов, для которых эта услуга доступна, нет Омской области и вообще ни одного региона, расположенного к востоку от Урала. Есть только Пермский край, Карачаево-Черкесия и ряд областей Центральной России (Вологодская, Тверская, Владимирская, Калужская, Тульская и др.).
В региональном управлении Россельхознадзора тоже рассказали, что проблемы борщевика как таковой в Омской области нет.
«Были единичные факты, но мы их не считаем критичными для сельского хозяйства, — уточнили в ведомстве. — Эта проблема характерна для регионов по ту сторону Урала».
Таким образом, при текущем положении дел законопроект о борщевике будет малоактуален для Омской области. В любом случае пока неясно, станет ли он законом.