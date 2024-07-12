«Это настоящий бич»: омские специалисты рассказали о ситуации с борщевиком

На сайте Россельхозцентра (это федеральное бюджетное учреждение, подведомственное Минсельхозу) есть страница, на которой можно заказать услугу — «Защита против борщевика Сосновского». Характерно, что в списке регионов, для которых эта услуга доступна, нет Омской области и вообще ни одного региона, расположенного к востоку от Урала. Есть только Пермский край, Карачаево-Черкесия и ряд областей Центральной России (Вологодская, Тверская, Владимирская, Калужская, Тульская и др.).