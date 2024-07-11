«Заработали» 80 млн. Сотрудники омского автосалона заложили в ломбард машины клиентов

Как оказалось, в период с октября прошлого года по март 2024-го обвиняемые похищали доверенные им машины. Затем они закладывали их в ломбарды, оформляли кредиты на подставных лиц, продавали авто и забирали себе все полученные деньги. Таким образом, мошенники «заработали» более 80 млн рублей.