«Заработали» 80 млн. Сотрудники омского автосалона заложили в ломбард машины клиентов

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Ранее в Омске задержали директора и сотрудника автосалона, расположенного в Советском округе. В пресс-службе омской полиции сообщили, что их подозревают в мошенничестве с автомобилями клиентов.
Как оказалось, в период с октября прошлого года по март 2024-го обвиняемые похищали доверенные им машины. Затем они закладывали их в ломбарды, оформляли кредиты на подставных лиц, продавали авто и забирали себе все полученные деньги. Таким образом, мошенники «заработали» более 80 млн рублей.
В процессе расследования этого дела оперативники провели обыски в домах двух бывших сотрудников салона. Сейчас они выясняют, были ли эти люди замешаны в мошенничестве. Одна из них — 30-летняя женщина, а другой — 28-летний мужчина.
Расследование продолжается.