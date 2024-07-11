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иллюстрация

«Заработали» 80 млн. Сотрудники омского автосалона заложили в ломбард машины клиентов

11 июля 2024, 06:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Сотрудники автосалона в Омске провернули многомиллионную аферу

Действуя по своей схеме, мошенники «заработали» более 80 млн рублей.

Ранее в Омске задержали директора и сотрудника автосалона, расположенного в Советском округе. В пресс-службе омской полиции сообщили, что их подозревают в мошенничестве с автомобилями клиентов.

Как оказалось, в период с октября прошлого года по март 2024-го обвиняемые похищали доверенные им машины. Затем они закладывали их в ломбарды, оформляли кредиты на подставных лиц, продавали авто и забирали себе все полученные деньги. Таким образом, мошенники «заработали» более 80 млн рублей.

задержание
Видео: УМВД России по Омской области

В процессе расследования этого дела оперативники провели обыски в домах двух бывших сотрудников салона. Сейчас они выясняют, были ли эти люди замешаны в мошенничестве. Одна из них — 30-летняя женщина, а другой — 28-летний мужчина.

Расследование продолжается.

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