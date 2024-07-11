Вице-губернатор Югры Ислаев сообщил о современном оснащении достроенной больницы

Первая документация для реализации данного проекта была составлена в 2006 году. Проектирование Нижневартовской ОКБ стартовало год спустя, а работы с привлечением генерального подрядчика — столичной компании «СтройПрестиж» — начались в 2012 году. Но в 2013 году контракт с генподрядчиком пришлось расторгнуть, и строительство было остановлено. Возникла проблема с привлечением нового подрядчика, и в дальнейшем работы велись с перерывами и переносами сроков сдачи вплоть до лета 2024 года. В результате о завершении строительства объекта отчитались на самом верху: глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко назвал срок ввода в эксплуатацию долгожданного для югорчан медицинского хаба в беседе с российским президентом Владимиром Путиным.