Вице-губернатор Югры Ислаев сообщил о современном оснащении достроенной больницы

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Как сообщает muksun.fm, в своем заявлении для издания вице-губернатор Югры Азат Ислаев упомянул, что многие сомневались в завершении данного проекта. Однако процесс возведения медицинского хаба, который длился 17 лет, теперь полностью завершен. Журналисты также задали ряд вопросов о предстоящей работе медучреждения.
Азат Ислаев пообещал, что пациенты больницы будут окружены заботой и комфортом, а врачи получат все необходимое оборудование для предоставления качественных медицинских услуг.
Инициативу по созданию медицинского хаба на 1100 мест удалось воплотить благодаря действию программы «Сотрудничество» (совместная инициатива Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области).
Первая документация для реализации данного проекта была составлена в 2006 году. Проектирование Нижневартовской ОКБ стартовало год спустя, а работы с привлечением генерального подрядчика — столичной компании «СтройПрестиж» — начались в 2012 году. Но в 2013 году контракт с генподрядчиком пришлось расторгнуть, и строительство было остановлено. Возникла проблема с привлечением нового подрядчика, и в дальнейшем работы велись с перерывами и переносами сроков сдачи вплоть до лета 2024 года. В результате о завершении строительства объекта отчитались на самом верху: глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко назвал срок ввода в эксплуатацию долгожданного для югорчан медицинского хаба в беседе с российским президентом Владимиром Путиным.
«Безусловно, это самый долгожданный объект в округе и в то же время самый проблемный и самый масштабный», — охарактеризовал сложности реализации проекта глава департамента строительства и ЖКХ ХМАО-Югры Матвей Каров. Он отметил, что «команда стройкомплекса Югры справилась». Новая больница из шести блоков в Нижневартовске занимает более 100 тысяч квадратных метров (площадь 15 футбольных полей). Работать в медучреждении будут до 2,5 тысячи медиков.
Для решения проблемы нехватки кадров, на которую сейчас жалуются многие региональные больницы, руководство медицинского хаба готовится к приему в штат специалистов, которые пока обучаются в ординатуре по целевой квоте.