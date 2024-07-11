Виталий Хоценко рассказал, какие проекты рассматривались на Инвесткомитете

Губернатор ранее сообщал о планах создания в Омской области двух новых тепличных комплексов и производственного комплекса по выращиванию зеленых культур. В них планируют выращивать огурцы и томаты в объеме 27 тысяч тонн в год. Это позволит создать 650 новых рабочих мест.