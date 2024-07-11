Виталий Хоценко рассказал, какие проекты рассматривались на Инвесткомитете

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Сегодня Виталий Хоценко сообщил, что на заседании рассмотрели инвестиционный проект по строительству распределительного центра для розничной сети «Магнит». Центр будет оснащен современным складским оборудованием, предназначенным для хранения продовольственных и непродовольственных товаров.
Также планируется создать всю необходимую инфраструктуру, включая помещения, которые позволят безопасно хранить товары при разных температурных режимах.
Сейчас идет проектирование и подготовка площадки для будущего распределительного центра. Его общая площадь составит 44 тысячи квадратных метров, из которых 41 тысяча будет отведена под складские помещения. Инвестиционный проект планируется завершить до конца 2025 года.
Отметим, что распределительный центр одной из ведущих российских торговых сетей будет построен в районе южного обхода Омска. Стоимость этого масштабного проекта оценивается в 3 млрд рублей.
«Его реализация будет способствовать развитию логистического потенциала региона, уменьшению транспортного плеча доставки товаров, снижению стоимости товаров, а также расширению сотрудничества с местными производителями. За счет его реализации появится возможность создания дополнительно более 700 новых рабочих мест», — уточнил губернатор.
Помимо этого, обсуждалась возможность выделения земельных участков для реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса ООО «Тепличный комплекс Омский».
Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» собирается построить в Омской области высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию томатов. Объем инвестиций составит 9,6 млрд рублей.
На полях ПМЭФ-2023 глава Омской области Виталий Хоценко и руководство компании обсудили инвестиционные намерения. Для реализации проекта инвестору предложили площадку в Таврическом районе.
Губернатор ранее сообщал о планах создания в Омской области двух новых тепличных комплексов и производственного комплекса по выращиванию зеленых культур. В них планируют выращивать огурцы и томаты в объеме 27 тысяч тонн в год. Это позволит создать 650 новых рабочих мест.